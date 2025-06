La stagione 2025-26 della Serie A Women inizierà ufficialmente venerdì 4 luglio alle ore 15. Nella sede della FIGC è infatti in programma il sorteggio della Serie A Women's Cup, la nuova competizione a cui parteciperanno le 12 squadre iscritte alla Serie A Women 2025-26. Il sorteggio, che sarà effettuato in base alla graduatoria pubblicata oggi e che segue il piazzamento delle 12 squadre nella stagione 2024-25, determinerà la composizione dei tre gironi da quattro che porteranno le prime classificate e la migliore seconda a disputare la Final Four in programma nell'ultimo weekend di settembre in una sede da definire: l'Inter di Gianpiero Piovani, arrivata seconda nell'ultimo campionato, avrà la testa di serie numero 2.

La Serie A Women's Cup inizierà il 24 agosto, con le restanti due giornate della fase a gironi che si giocheranno il 7 e il 14 settembre. Ecco la graduatoria:

1 JUVENTUS

2 INTER

3 ROMA

4 FIORENTINA

5 MILAN

6 LAZIO

7 COMO WOMEN

8 SASSUOLO

9 NAPOLI WOMEN

10 TERNANA WOMEN

11 PARMA

12 GENOA