Andrea Soncin, CT della Nazionale femminile, ha parlato a pochi giorni dall'inizio dell'Europeo di calcio femminile, in cui saranno protagoniste anche le azzurre: "C’è tanto orgoglio per essere qua – riporta lfootball.it – non nascondo nemmeno un po’ di emozione. È un sogno che non è iniziato adesso ma già da tempo e adesso abbiamo la possibilità di viverlo. Abbiamo lavorato con la Federazione per essere qua e poter offrire il miglior contesto ottimale migliore da poter offrire alle ragazze. Non vediamo l’ora di iniziare. Dobbiamo gestire al meglio i momenti emozionali. Ogni partita va preparata con i dettagli tecnico tattici però c’è un fattore fuori campo che è determinante in condizioni come questo”, ha concluso.