Il Consiglio della FIGC ha ufficializzato i format delle competizioni organizzate dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica. Oltre alla conferma della formula del campionato ci sono due nuove competizioni italiane in cui scenderanno in campo le nerazzurre della Prima Squadra e della Primavera. Confermata la formula a due fasi introdotta nelle ultime stagioni. Il campionato di Serie A 2025/26 prenderà il via domenica 5 ottobre e sarà preceduto dalla Serie A Women’s Cup, una nuova competizione che vedrà la partecipazione delle 12 squadre iscritte alla Serie A 2025/26, il cui debutto è fissato per domenica 24 agosto.

La competizione si articolerà in due fasi: quella a gironi con le squadre che saranno suddivise in tre gruppi da quattro in base a un sorteggio che terrà conto del piazzamento della stagione precedente. Ci saranno tre giornate che decideranno le prime classificate. Successivamente ci sarà la seconda fase: la Final Four con le tre vincitrici dei gironi che insieme alla migliore seconda, accederanno alle semifinali e finale a gara secca. Infine, dopo l’edizione inaugurale a partecipazione facoltativa, la Coppa Italia Femminile Primavera entra ufficialmente a far parte del calendario. Al via sabato 19 ottobre, vedrà impegnate tutte le 12 squadre della Serie A in una formula analoga alla Women’s Cup con tre gironi da quattro squadre e l'accesso alle semifinali per le tre prime classificate e la miglior seconda.