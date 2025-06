Con un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Michela Cambiaghi annuncia l'addio all'Inter dopo due stagioni. L'attaccante si congeda così dal club nerazzurro, che saluta dopo aver collezionato 47 presenze con 17 gol: "Cara Inter, che dire se non grazie? Sono arrivata in punta di piedi e mi hai accolta facendomi sentire subito a casa. Sin dal primo giorno hai riposto fiducia in me e sin dalla prima volta che ho indossato questa maglia ne ho capito l’importanza. Ho cercato di onorarla in ogni allenamento e in ogni partita. Ho provato emozioni che non avrei potuto immaginare. Dal goal nel mio primo derby vinto all’arena alla tanto desiderata qualificazione in Champions".

La 29enne di Vimercate, destinata alla Juventus, si lascia andare ai ringraziamenti: "Sono davvero grata per tutto l’amore e il supporto ricevuti da voi tifosi. Da poco più di una decina, avete creato un gruppo sempre più numeroso e pronto a sostenerci! Grazie a tutta la società, da chi è in prima linea a chi lavora dietro le quinte, tutti uniti dalla stessa passione. Ma soprattutto grazie alle mie compagne che mi hanno accompagnata in questi due anni, con le quali ho condiviso momenti stupendi, Le nostre strade si dividono, ma vi porterò per sempre nel cuore. Con affetto e riconoscenza, Michi".