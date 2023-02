Tutto fatto per il trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray. Il calciatore si è messo in viaggio in mattinata, arrivando a Milano con la famiglia: negli ultimi minuti - informa Sky Sport - è arrivato l'accordo definitivo tra i club e il via libera dei giallorossi per volare in Turchia con alcuni dirigenti del Gala alla volta di Istanbul.