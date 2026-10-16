Ko con il Club Brugge da archiviare immediatamente: oggi è già vigilia di campionato. Domani sera, alle 18, allo stadio Dall'Ara andrà in scena Bologna-Inter, partita mai banale negli ultimi anni.

Chivu sarà senza Lautaro (si rivedrà dopo la sosta) e senza gli inglesi Jones e Stones (anche loro lontani dal rientro in campo). Il tecnico romeno dovrà valutare correttamente le energie dei suoi, sia fisiche che psicologiche.