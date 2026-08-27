Mentre il calciomercato vive la sua ultima settimana tra suggestioni, indiscrezioni e colpi accennati, il campo restituisce un briciolo di realtà. Ieri sera si sono conclusi i playoff Champions e oggi, alle 18, è in programma il sorteggio per la Group Phase.

Come ci arriva l'Inter? L'impressione - leggendo tra le righe delle varie dichiarazioni dei protagonisti in queste settimane - è che i nerazzurri, pur lasciando intatto l'obiettivo scudetto - siano tornati a pensare seriamente e con consapevolezza alla pazza idea Champions. Una sana ambizione.