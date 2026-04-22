Grande rimonta dell'Inter che, sotto di due reti al Meazza, ribalta il Como con la doppietta di Calhanoglu e il sigillo conclusivo di Sucic. In queste ore si è parlato tanto di DNA interista, della Pazza Inter e del cuore della squadra, ma poco si è detto a proposito dei meriti innegabili di Chivu che ha svoltato la serata con cambi strategici e coraggiosi.

Diouf a destra, poi Sucic e Bisseck: innesti decisivi per il successo su Nico Paz e compagni. In particolare sul croato bisogna chiarire alcuni punti ora che la sua prima stagione milanese è ormai agli sgoccioli.