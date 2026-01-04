Dopo lo 0-0 in casa con il Novara ha parlato in conferenza Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter U23. Ecco cosa ha detto sulla gara, su alcuni singoli e sul modulo scelto, il 3-4-2-1.

Sulla partita appena giocata.

"Direi che è stata una partita dominata dall'inizio alla fine, abbiamo concesso zero, abbiamo avuto molte più situazioni noi. Il secondo tempo l'abbiamo fatto molto bene, ed è stato un predominio totale. L'unico rischio che potevamo correre erano le ripartenze di giocatori così forti. C'è il rimpianto e il rammarico di non averla vinta".

Su Re Cecconi, in netta crescita.

"Re Cecconi ha fatto un ottima gara, chi conosce la categoria sa che Lanini è un giocatore molto forte, da doppia cifra tutti gli anni, lui lo ha difeso molto bene. Ma non è solo lui, han fatto tutti una gran gara, in crescendo. Ci abbiamo creduto e abbiamo spinto fino alla fine per portare a casa una vittoria che sarebbe stata meritata".

Sull'errore di Topalovic da solo davanti al portiere.

"Di solito Topalovic è un ragazzo che ha qualità soprattutto in quello, è un centrocampista che ha in canna tanti gol. L'importante però è che si creino i presupposti per fare gol, e noi nel secondo tempo l'abbiamo fatto. Questo è quello che dobbiamo aspettarci, poi i gol arriveranno. Dobbiamo essere più incisivi perché ultimamente non stiamo monetizzando quello che riusciamo a creare".

Su Kamaté da quinto e il rischio che sia prevedibile.

"Cambia poco secondo me il ruolo, quel ruolo l'ha fatto anche come ala offensiva e ora gli si chiede solo qualche ripiegamento in più e lui lo fa bene. Nel secondo tempo è stato veramente travolgente, è mancata la stoccata vincente, però quando vai a creare i presupposti l'allenatore ha quello che vuole. Poi sotto porta una volta ti viene la giocata di qualità e un'altra volta invece capita che fai gol con un tiro deviato".

Sul 3-4-2-1, modulo che Vecchi ha usato nelle ultime uscite.

"Una scelta, un'opportunità che abbiamo. La mia sensazione è che abbiamo tanti ragazzi che, secondo me, sono sullo stesso livello, poi sta a me valutare chi gioca e sta ai ragazzi entrare con impegno e determinare. Abbiamo tanti attaccanti bravi, oggi ce ne mancavano parecchi e comunque siamo stati forti e avevamo tanti giocatori da metter dentro. Siam contenti di questo e come si sta facendo, il 3-4-2-1 oggi serviva anche per dare continuità dopo una partita fatta bene come quella di Brescia".