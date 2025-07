Ufficiale un nuovo arrivo dalla Norvegia per la Primavera nerazzurra: si tratta di Jonas Dahlberg Strand, attaccante classe 2008 proveniente dal Bodo/Glimt. Due giorni fa, la madre del giocatore, Anja Dahlberg, tramite mail aveva dato al quotidiano Avisa Nordland (che già a metà settimana rivelava come Strand, insieme ad un altro elemento della formazione giallonera, vale a dire il 2009 di Harstad Matheo Arntzen, era destinato a raggiungere Milano), l'annuncio della firma sul contratto da professionista coi nerazzurri, ai quali si è legato per i prossimi tre anni. L'agenzia BDF Football Capital, che oltretutto ha preso nei giorni scorsi la procura anche dello stesso Arntzen, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook le foto del momento della sottoscrizione dell'accordo, avvenuta sotto gli occhi del responsabile del settore giovanile nerazzurro Massimo Tarantino.

"Meravigliosa la tappa di avvicinamento al club nerazzurro, durante la quale abbiamo valutato con attenzione diversi progetti sia nazionali che internazionali. Determinante la volontà del giocatore, che ha scelto con convinzione l’Inter come nuova casa calcistica. Il bomber norvegese inizierà la sua avventura con l’Under 20!", il messaggio del suo entourage. Il sito specializzato MondoPrimavera.com descrive il ragazzo come un attaccante molto talentuoso, in grado di abbinare qualità con la palla tra i piedi e la velocità. Il calciatore ha militato nelle diverse formazioni delle giovanili; nel gennaio 2024 è stato promosso nella seconda formazione che milita in Norsk Tipping-Ligaen avd. 6, terza divisione del calcio norvegese. Con la seconda squadra ha collezionato sei presenze e una rete.