Per dirigere Torino-Inter, partita valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A, l'AIA ha scelto Maurizio Mariani. Il fischietto della sezione di Aprilia si avvale della collaborazione di Bindoni e Tegoni, mentre Crezzini veste i panni di quarto ufficiale. In sala Var c'è la coppia Mazzoleni-Paganessi. Al di là della gestione dei cartellini, che fioccano soprattutto nella seconda parte della ripresa dopo aver latitato, lascia parecchio perplessi il rigore assegnato dopo consulto al VAR, in controtendenza rispetto alle ultime indicazioni date dall'alto in situazioni simili..

Di seguito gli episodi da moviola più significativi.

12' - Timida protesta dell'Inter per un tocco di mano di Coco su colpo di testa di Carlos Augusto. Mariani fa ampi cenni che non c'è nulla di irregolare e fa bene, perché il primo rimpallo è sulla coscia del difensore, quindi sulla mano da posizione inattesa.

21' - Regolare la posizione di Simeone su assist al bacio di Ilkhan, su cui l'argentino però non arriva. Bindoni fa bene a non segnalare nulla.

47' - Perfetto l'intervento di Ebosse che anticipa Darmian un secondo prima che l'esterno dell'Inter calci in rete il tap-in dopo la respinta di Paleari su Dimarco.

55' - L'Inter si lamenta perché Mariani fischia fallo a favore di Vlasic prima che parta un contropiede nerazzurro. Decisione giusta, Darmian aggredisce l'avversario in modo irregolare.

75' - Episodio chiave: Zapata colpisce di testa e manda il pallone sul braccio di Carlos Augusto. Mazzoleni richiama Mariani al VAR per valutare l'azione e il direttore di gara assegna il penalty, sostenendo che il difensore avesse il braccio in posizione innaturale ma ignorando un dettaglio finora sempre considerato: il pallone inaspettato. Ennesimo cambio di interpretazione che stona con le ultime decisioni prese in Serie A.

83' - Gol di Mkhitaryan annullato all'Inter: Thuram si intromette nell'azione da destra ed è in posizione regolare. Giusta la segnalazione dell'assistente. Nel contesto di questa azione ammonizione per l'allenatore D'Aversa.

84' - Cartellino giallo per Diouf, che colpisce in ritardo Njie dal limite dell'area. Ci può stare.

85' - Blocco robusto a Mkhitaryan che gli era andato via: ammonito anche Ebosse.

86' - Mariani continua a estrarre cartellini: stavolta tocca a Barella, che tocca Simeone dopo che l'attaccante era passato.

94' - Posizione regolare di Njie che guadagna un corner in un'azione che sembrava lo vedesse in offside. Dumfries dall'altra parte lo tiene in gioco.