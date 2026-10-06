È intervenuto in collegamento nel corso della cerimonia del Premio Gianluca Vialli di Rimini Pio Esposito, anche ieri protagonista con la maglia dell'Italia nel match contro la Turchia. E proprio alla maglia azzurra è rivolto il suo pensiero: "Sono orgoglioso di quanto fatto finora con la Nazionale: ringrazio Roberto Mancini per la fiducia. Non mi dimentico che due anni fa giocavo in Serie B. L’anno scorso ho fatto 50 presenze con l’Inter e ora gioco insieme ai 2 migliori attaccanti della Serie A”, ha dichiarato.

Pio #Esposito al Premio #Vialli: “Orgoglioso di quanto fatto finora con la Nazionale: ringrazio #Mancini per la fiducia. Non mi dimentico che due anni fa giocavo in Serie B. L’anno scorso ho fatto 50 presenze con l’Inter e ora gioco insieme ai 2 migliori attaccanti della Serie A” https://t.co/aPho9jYzsX — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 6, 2026