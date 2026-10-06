È intervenuto in collegamento nel corso della cerimonia del Premio Gianluca Vialli di Rimini Pio Esposito, anche ieri protagonista con la maglia dell'Italia nel match contro la Turchia. E proprio alla maglia azzurra è rivolto il suo pensiero: "Sono orgoglioso di quanto fatto finora con la Nazionale: ringrazio Roberto Mancini per la fiducia. Non mi dimentico che due anni fa giocavo in Serie B. L’anno scorso ho fatto 50 presenze con l’Inter e ora gioco insieme ai 2 migliori attaccanti della Serie A”, ha dichiarato. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 06 ottobre 2026 alle 19:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.