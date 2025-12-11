Raggiunto dai cronisti a margine della cena di Natale dell'Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta comincia il suo discorso con un bilancio sul 2025 del Biscione fino ad arrivare anche all'attualità e al tema rinnovi: "Faccio un consuntivo dell'anno molto positivo, al di là di vittorie e sconfitte il percorso è stato virtuoso sotto tutti i punti di vista. Il modello societario è vincente e la squadra ha risposto positivamente, l'inizio di questa stagione sta deponendo per ora nel modo migliore", le prime parole raccolte da TMW.
Gli scontri diretti persi stanno diventando un'ossessione per la squadra e l'allenatore?
"Per noi per quanto riguarda Chivu non c'è niente di strano. Lo conoscevamo e forse abbiamo solo avuto il coraggio di puntare su un tecnico giovane. Per quanto riguarda la squadra è corretto dire che abbiamo perso contro squadre blasonate, ma le partite in questione sono state tutte giocate alla pari e solo gli episodi hanno determinato le nostre sconfitte".
La fine dell'anno è generalmente il momento buono anche per iniziare a parlare dei rinnovi. In ponte c'è anche quello di Carlos Augusto?
"Siamo in una situazione molto tranquilla da questo punto di vista, senza casi particolari. Con calma affronteremo tutte le situazioni, gratificando quei giocatori che se lo meritano o che hanno situazioni particolari. Siamo molto attenti agli aspetti contrattuali dei giocatori".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
