Alla fine, l’Inter, sul piano dirigenziale si espone non venendo meno alle richieste di interviste mediatiche del matchday, decidendo quindi di sorvolare sulle notizie arrivate in queste ore. Arrivato ai microfoni di Sky Sport, il presidente nerazzurro Beppe Marotta si sofferma sull’indagine che coinvolge i vertici dell’AIA, nella quale è emerso anche il nome dell’Inter in quanto tra i capi d’imputazione per Gianluca Rocchi ci sarebbe anche l’aver voluto designare arbitri graditi ai nerazzurri, per poi passare alla gara che sta per cominciare con il Torino.

Partiamo dall’attualità e dall’avviso di garanzia a Rocchi. Sapete se ci sono tesserati dell’Inter indagati?

“Noi apprendiamo tutto dalla stampa. Queste dichiarazioni ci meravigliano, noi non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di agito nella massima correttezza e questo è il dato più importante che deve tranquillizzare tutti. Nella scorsa annata, non lo dico per lamentarmi, abbiamo oggettivamente avuto decisioni avverse anche acclarate, mi riferisco ad esempio al rigore di Inter-Roma. Oggi siamo qui pensando a questa partita, a questo campionato e a questo Scudetto che vogliamo; sono tranquillo, siamo estranei e lo saremo in futuro”.

Non vi aspettate che qualcuno venga ascoltato?

“Sono stato molto chiaro, non ho nulla da aggiungere”.

La Procura di Milano fa riferimento alla situazione a San Siro durante la gara di andata di Coppa Italia col Milan. Cosa ha da dire in merito a quest’accusa?

“Mi ha sorpreso perché non dico che non ricordo, non trovo collegamenti. Ho appreso tutto dalla stampa, ho risposto in modo esaustivo. Non voglio dire nulla di più, siamo qui a Torino per giocare la partita e portarci a casa questo Scudetto meritato. Abbiamo agito nella massima correttezza”.

Intanto complimenti per la stagione, sul mercato Marotta ha molta lungimiranza sui cambiamenti da fare.

“Grazie per i complimenti, riservati ad allenatore e squadra; il merito principale sia il loro. Vogliamo arrivare a questo doppio traguardo, siamo concentrati su questo esame poi penseremo al prossimo avversario e ad un altro trofeo che vogliamo vincere per la decima volta. Sarebbe una cosa straordinaria per l’Inter”.