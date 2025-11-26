ATLETICO MADRID-INTER 1-1
Marcatore: Barrios (AM) 16', rig. Iddrissou (I) 45'
Primo tempo ricco di emozioni tra Atletico Madrid e Inter, in questa quinta giornata di Youth League. La gara viene stravolta dopo appena 5 minuti, quando il giovanissimo Galliera è costretto a uscire con le mani fuori area per impedire a Esteban di segnare dopo un'indecisione della coppia Breda-Peletti. Al suo posto esordisce Adomavicius che poco dopo sbaglia sul destro di Barrios tutt'altro che imparabile. L'inferiorità numerica non impedisce ai nerazzurri di provarci e Iddrissou è bravissimo a procurarsi un rigore, meno a farselo parare da Rubio. Il leit motiv è evidente, sono gli spagnoli a comandare le danze e a calciare con grande frequenza verso la porta nerazzurra, senza tuttavia creare grandi occasioni a parte una buona uscita del portiere lituano su Esteban. Ed è così che proprio nel finale su un pallone spiovente Rubio si fa anticipare da Iddrissou e lo colpisce: rigore e stavolta la punta va di cucchiaio, pareggiando i conti.
48' - Dopo 3 minuti di recupero si conclude un primo tempo pieno di emozioni, 1-1 tra Atletico Madrid e Inter.
45' - GOOOOL!!!! CUCCHIAO DAL DISCHETTO E STAVOLTA IDDRISSOU FA CENTRO!
44' - Il portiere dell'Atletico Madrid che viene ancche ammonito.
44' - Ancora calcio di rigore per i nerazzurri! Rubio viene anticipato da Iddrissou su un pallone alto e lo colpisce, nessun dubbio per Kovacs!
41' - Ammonizione per Mossconi per un fallo reiterato.
40' - VINATEA! Rigore in movimento per il centrocampista che trova la deviazione decisiva in angolo di Breda!
37' - TAMARGO! Diagonali da sinistra e pallone che si perde di poco sul fondo!
36' - ADOMAVICIUS! Ottimo intervento su Esteban che si infila in area e prova a beffarlo sul secondo palo!
35' - HUESO! Destro da fuori area e pallone non troppo lontano dall'incrocio dei pali!
34' - MOSCONI! Blitz dell'esterno che calcia da fuori area ma colpisce male col mancino.
33' - BARRIOS! Bel destro da fuori area e pallone che sfiora il palo alla destra di Adomavicius!
31' - GOMEZ! Sinistro a giro che si perde di poco fuori sul secondo palo!
29' - ESTEBAN! Tentativo di rovesciata esteticamente apprezzabile ma fuori bersaglio.
25' - IDDRISSOU! L'attaccante prova a riscattarsi attaccando la profondità e calciando di sinistro da dentro l'area, pallone però troppo centrale e per Rubio è facile intervenire.
Bravo Rubio a distendersi sulla sua sinistra esattamente dove l'attaccante aveva indirizzato il pallone...
24' - IDDRISSOU SI FA PARARE IL RIGORE DA RUBIO!
22' - Calcio di rigore per l'Inter! Iddrissou steso in area dopo una splendida sterzata su Dominguez!
19' - Cartellino giallo per Tena che entra duramente alle spalle di Mosconi.
18' - BARRIOS! L'esterno ci riprova dopo una liunga azione iniziata a destra, ma calcia male e alto!
Lo spagnolo calcia dal limite dell'area e trova Adomavicius impreparato e piuttosto colpevole.
16' - ATLETICO MADRID IN VANTAGGIO CON BARRIOS!
12' - Proteste dei Colchoneros per un possibile fallo di mano di Cerpelletti che interviene in modo goffo sul palloone. Per l'arbitro non c'è nulla.
9' - ADOMAVICIUS! Subito chiamato in causa dal destro su punizione di Gomez!
7' - Entra Adomavicius al posto di Putsen, Inter in 10 per tutta la partita.
5' - ESPULSO GALLIERA! Inizio sfortunato per il classe 2009, vittima dell'indecisione di Peletti e Breda che lasciano sfilare il pallone e lo costringono a intervenire con le mani fuori area per impedire a Esteban di segnare.
3' - VINATEA! Azione insistita degli spagnoli che vanno al tiro con il centrocampista: palla debole, parata semplice di Galliera.
2' - Bella discesa nerazzurra a sinistra, cross di Marello e anticipo decisivo su Zarate in area.
16.01 - Fischio d'inizio, primo pallone per gli spagnoli.
15.58 - Squadre in campo con le foto di rito, tutto pronto per l'inizio della gara.
-------------------------
FORMAZIONI UFFICIALI:
ATLETICO MADRID (4-3-3): Rubio; Hueso, Dominguez, Torrellas, Sancho; Tamargo, Jabi Tena, Vinatea; Gomez, Esteban, Barrios. A disposizione: Olarieta, Fernandez, Fragoso, Mencia, Martinez, Gross, Llorente, Steffens, Munoz. All. Donato
INTER (4-3-3): Galliera; Ballo, Breda, Peletti, Marello; Zarate, Cerpelletti, Putsen; Mancuso, Iddrissou, Mosconi. A disposizione: Adomavicius, Lissi, Mackiewicz, Conti, Sorino, La Torre, Humanes, Vukoje, El Mahboubi. All. Carbone
ARBITRO: Kovacs
ASSISTENTI: Badea - Vornicu
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
