46' - Dai e vai tra Ferrante e Partipilo con quest'ultimo che di prima fa girare il sinistro senza sorprendere Melgrati.

13.41 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

13.37 - Squadre che scendono in campo per il secondo tempo.

13.23 - FINE PRIMO TEMPO! Persite il pareggio a Barletta.

45' - FVS richiesto dai nerazzurri per un presunto contatto falloso del portiere Figliola ai danni di Jakirovic: l'arbitro, consultate le immagini, fischia fallo a favore dei padroni di casa per fuorigioco del calciatore croato.

45' - Un solo minuto di recupero.

36' - Partipilo prova a colpire da fuori area pur avendo poca coordinazione: pallone alto sopra la traversa.

28' - MELGRATI CI METTE I GUANTONI! Tiro rasoterra dalla distanza di Da Silva deviato sul palo dal portiere interista.

24' - Il primo ammonito della sfida è Perulli, colpevole di un intervento da dietro ai danni di Mosconi.

19' - DOPPIA OCCASIONE INTER U23! Due mal posizionamenti della difesa pugliese mandano in porta prima Fumagalli e poi Mosconi: in entrambe le occasioni, i nerazzurri non ne approfittano.

13' - Da Silva anticipa Aidoo con un tocco di suola e va vicino al primo palo: pallone di poco a lato.

4' - Il primo tentativo della sfida porta la firma di Charlys, il quale colpisce al volo di sinistro da fuori area dopo una respinta corta della difesa pugliese che però mura la conclusione del brasiliano.

12.34 - FISCHIO D'INIZIO A BARLETTA!

12.25 - Squadre pronte a scendere in campo: manca pochissimo al fischio d'inizio.

Seconda trasferta di fila in Puglia per l'Inter U23 a pochi giorni di distanza dal pesante tonfo incassato per mano dell'Audace Cerignola. La squadra interista avrà il compito di dimenticare in fretta una brutta caduta che non deve assolutamente compromettere l'ottimo percorso messo a segno sin qui. La compagine barlettana si presenta a questa 16ª giornata di Serie C forte di quattro risultati utili consecutivi (due vittorie e due pareggi, ndr), dato che rende la compagine di Paci un avversario assolutamente da non sottovalutare. I giovani nerazzurri, dal canto loro, dovranno sfruttare le proprie qualità tecniche per portare a casa un risultato che garantisca la permanenza in zona playoff. Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali:

Barletta (4-4-2): 22 Figliola; 79 Coccia, 5 Rossoni, 4 Bizzotto, 77 Marini; 10 Partipilo, 44 Piarulli, 16 Franco, 7 Laringe; 9 Ferrante, 19 Da Silva. Allenatore: Massimo Paci.

A disposizione: 1 Matosevic, 6 Manetta, 8 Malfitano, 11 Ongaro, 27 Giardino, 33 Domanico, 75 Della Rocca, 80 Adragna, 82 Djankpata

INTER (3-5-2): 1 Melgrati; 80 Garonetti, 19 Prestia, 86 Jakirovic; 27 Aidoo, 14 Bovo, 7 Kaczmarski, 3 Marello; 30 Mosconi, 6 Charlys; 99 Fumagalli.

Allenatore: Stefano Vecchi.

A disposizione: 42 Lleshi, 95 Raimondi, 2 Avitabile, 5 Tosto, 8 Fiordilino, 10 Agbonifo, 15 Stante, 16 Venturini, 20 Matarrese, 24 Re Cecconi, 29 Mancuso, 78 Milani.

Arbitro: Stefano Striamo (sezione arbitrale di Salerno).

Assistenti: Pignatelli-Petrov.

IV Uomo: Mirabella.

Operatore FVS: Andreano.