INTER U23-VICENZA 0-1

Marcatori: Capello (31')

40' - Spinaccé si allaccia con Cuomo e finisce a terra in area. Vecchi si gioca l'FVS ma non c'è nulla.

37' - Ammonito Spinaccé, autore di un fallo su Caferri.

34' - Ancora Vicenza pericolosissimo. Cross di Costa che trova Morra, sponda di testa per Zonta e tiro a botta sicura. Salva tutto Fiordilino.

IL GOL - Sul cross da sinistra a destra Zonta vince il duello con Kaczmarski, troppo leggero in area di rigore. Il prodotto del vivaio dell'Inter serve Capello che calcia e trova l'angolo alla sinistra di Melgrati. Palla in rete e vantaggio ospite.

31' - Vicenza in vantaggio: ha segnato Capello. Nulla da fare per Melgrati.

27' - Calcia Fiordilino dopo una bella azione iniziata da Topalovic. Tutto facile per Gagno che blocca il tiro da lontano.

23' - Brivido per i nerazzurri con un'uscita avventurosa di Melgrati. Prestia ci mette una pezza.

18' - Ci prova da fuori Kaczmarski. Tiro senza grandi pretese e palla che sfila debolmente sul fondo.

13' - Ammonito Caferri, primo della gara a finire sul taccuino di Renzi. Il quinto di destra dei berici ha commesso fallo su Cocchi.

11' - Ancora Vicenza e ancora Morra che ci prova. Prestia respinge il tiro, dopo che l'attaccante aveva provato a girare in porta.

10' - Partita molto tattica sin qui: entrambe le squadre lavorano bene in fase di non possesso per togliere spazi alla manovra avversaria.

6' - Primo squillo ospite! Ci prova Morra, che controlla e calcia a giro di sinistro: palla sul fondo di poco, dopo deviazione.

4' - Prova a farsi vedere l'Inter: cross fuori misura di Alexiou.

12.32 - Fischia Renzi, è iniziata Inter U23-Vicenza! Inter in nerazzurro, Vicenza in biancorosso.

12.29 - Squadre in campo all'U-Power Stadium. Tutto pronto per la super-sfida della tredicesima giornata di Serie C.

Mezzogiorno di fuoco a Monza per l'Inter U23 di Stefano Vecchi. A far visita ai nerazzurri è la capolista, sin qui dominatrice del campionato: il Vicenza. I biancorossi sono saldamente al comando del girone A di Serie C. Proprio per lo stesso Vecchi non è una partita come le altre: dal 2023 al 2025 il tecnico, ora sulla panchina dell'Under 23, ha allenato i vicentini. A guidare invece gli ospiti è Fabio Gallo. Ecco le formazioni ufficiali, con calcio d'inizio alle 12.30.

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Stante, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Kaczmarski, Fioridilino, Cocchi; Kamaté, Topalovic, Spinaccè. A disposizione: Raimondi, Lleshi, Avitabile, Zanchetta, Maye, Agbonifo, David, Iddrissou, Berenbruch, Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.

VICENZA (3-5-2): Gagno; Sandon, Cuomo, Leverbe; Caferri, Zonta, Vitale, Carraro, Costa; Morra, Capello. A disposizione: Massolo, Bianchi, Rauti, Cavion, Stuckler, Golin, Tribuzzi, Cester, Alessio, Pellizzari, Vescovi, Talarico, Fantoni, Rada. Allenatore: Fabio Gallo

Ammoniti: Caferri (V), Spinaccé (I)

Arbitro: Gianluca Renzi (sez. di Pesaro)

Assistenti: Cristiano Pelosi (sez. di Ercolano), Alessio Miccoli (sez. di Lanciano)

Quarto ufficiale: Enrico Cappai (sez. di Cagliari)

Operatore FVS: Edoardo Maria Brunetti (sez. di Milano)