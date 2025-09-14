INTER U23-LECCO 0-0
Il primo tempo di Inter U23-Lecco va in archivio a reti inviolate. Sicuramente meglio però la squadra ospite, con Calligaris che ha salvato il risultato con una grande parata al 18', evitando il gol di Furrer. In generale, al netto della penuria di grandi chance, i blucelesti sono apparsi meglio messi in campo, sia in fase di possesso che di non possesso. L'Inter, invece, ha fatto le cose migliori quando è riuscita a spingere in contropiede, faticando d'altro canto nella costruzione a difesa schierata.
45'+4 - Fischia due volte l'arbitro Castellone. Le squadre rientrano nel tunnel sullo 0-0.
45'+3 - Discesa pericolosa di Furrer: Prestia mette in angolo.
45'+2 - Mosconi sbaglia e scopre la palla sull'aggressione di Mallamo, commettendo poi fallo. La punizione di Kritta non supera la copertura di Kamatè sul primo palo.
45' - Grande intervento di Alexiou, che intercetta un filtrante pericoloso di Mallamo in campo aperto. Intanto l'arbitro Castellone assegna quattro minuti di recupero.
38' - L'Inter fatica a costruire da dietro, complice una pressione intensa e ben organizzata degli avversari. Tanco è bravo a fermare Spinaccé, prevenendo un contropiede pericoloso, e a far ripartire i suoi. L'azione si conclude con un tiro a lato di Kritta.
35' - Erroraccio di Cocchi in fase di costruzione: il suo passaggio in orizzontale è preda facile del pressing di Galeandro. Il cross di Kritta sull'azione seguente però finisce lontanissimo dall'area di rigore di Calligaris. L'inerzia torna comunque a favore degli ospiti.
31' - Doppio ribaltamento di fronte. Il Lecco spinge in contropiede ma l'Inter rientra bene e Furrer non riesce a calciare dopo una mischia in area di rigore. Nasce un contropiede al termine del quale Mosconi ha la possibilità di accendersi: la sua conclusione viene respinta in corner. Intanto a terra Ferrini.
26' - Torna a premere il Lecco. Prestia spazza in tribuna un cross di Kritta.
23' - Prima ammonizione della partita: Stante si allunga la palla ed entra duro su Furrer, Castellone lo ammonisce. Per Valente però l'intervento meriterebbe una sanzione più severa: il tecnico dei blucelesti si gioca l'intervento del FVS. La decisione del campo però persiste.
22' - Primo tiro in porta dell'Inter! Kamaté si inserisce sulla fascia destra e premia il taglio interno di Cinquegrano. L'esterno nerazzurro calcia rasoterra sul primo palo, Furlan si distende e poi blocca in due tempi.
20' - Il piazzato di Fiordilino attraversa tutta l'area di rigore, senza che nessuno riesca a deviare. Palla che sfila sul fondo.
19' - Reazione dell'Inter. Cinquegrano spinge sulla destra e guadagna un corner. Furlan, insicuro in uscita, mette in angolo dalla parte opposta.
18' - Grande occasione per il Lecco! Kamaté perde palla e Furrer si può involare da solo verso Calligaris. L'estremo difensore nerazzurro salva il risultato con una bella parata.
17' - Corner per gli ospiti dalla sinistra: allontana Spinaccé. Poi sugli sviluppi del calcio piazzato un nuovo cross trova Ferrini. Il difensore centrale in spaccata non trova la porta.
14' - Ancora Lecco in attacco. Il pressing dei blucelesti porta al cross dalla destra Pellegrino. L'incornata di Sipos sfila a lato.
12' - Il primo tiro in porta della partita è degli ospiti. Furrer si accentra dalla sinistra e calcia con il destro. Sicuro Calligaris, oggi preferito a Melgrati, blocca sul primo palo.
11' - Kaczmarski mette fuori il cross, Spinaccé non riesce a dar vita a una ripartenza pericolosa: Lecco di nuovo in gestione della sfera.
10' - Cinquegrano perde un pallone pericoloso sulla propria trequarti ed è costretto al fallo. Punizione invitante dalla sinistra per il Lecco.
8' - Prende campo il Lecco. Il possesso di palla insistito della squadra di Valente però non scardina la difesa nerazzurra.
5' - Poca precisione in avvio da entrambe le parti, con tanti passaggi sbagliati e grande intensità.
3' - Primo squillo dell'Inter U23: Spinaccé recupera palla sulla trequarti avversaria, Kamaté calcia. La palla, respinta, finisce in rimessa laterale
1' - Fischia l'arbitro Castellone: si comincia! Primo pallone per i blucelesti.
14.59 - Squadre in campo a Monza. Discreta cornice di pubblico all'U-Power Stadium, con, soprattutto, una nutrita presenza anche dei tifosi ospiti. Tra pochi minuti il via alla gara.
Ancora a caccia della prima vittoria in campionato, l'Inter U23 di Stefano Vecchi ritorna tra le mura amiche due settimane dopo il pareggio contro la Pro Patria. Questa volta a far visita alla seconda squadra nerazzurra c'è il Lecco. La formazione di mister Federico Valente è partita alla grande, con 7 punti nelle prime tre uscite: per l'Inter U23 si tratta quindi di un test significativo. Ecco le scelte dei due allenatori e la squadra arbitrale per la partita che avrà inizio alle ore 15.
Inter U23 (3-5-2): Calligaris; Stante, Prestia, Alexiou; Cocchi, Kamaté, Fiordilino, Kaczmarski, Cinquegrano; Mosconi, Spinaccé. A disposizione: Melgrati, Raimondi, Avitabile, Maye, Topalovic, Agbonifo, Bovo, Venturini, Zarate, David, Zuberek, Lavelli
Allenatore: Stefano Vecchi
Lecco (3-4-3): Furlan; Battistini, Tanco, Ferrini; Pellegrino, Mallamo, Zanellato, Kritta; Galeandro, Sipos, Furrer. A disposizione: Dalmasso, Constant, Marrone, Grassini, Voltan, Alaoui, Bonaiti, Metlika, Frigerio, Lovisa, Romani, Rizzo
Allenatore: Federico Valente
Arbitro: Domenico Castellone (sez. di Napoli)
Assistenti: Francesco Tagliaferri (sez. di Faenza), Tommaso Mambelli (sez.di Cesena)
Quarto ufficiale: Enrico Cappai (sez. di Cagliari)
Operatore FVS: Dario Testaì (sez. di Catania)
Autore: Alessandro Savoldi
