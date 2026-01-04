Una buona Inter U23 non va oltre il pareggio con il Novara. Dopo un primo tempo scialbo ma equilibrato, la squadra di Vecchi ha giocato un ottimo secondo tempo. La chance migliore l'ha avuta Topalovic, che però ha calciato fuori a tu per tu con il portiere Boseggia, sprecando l'opportunità più ghiotta della gara. Per i nerazzurri è la sesta partita consecutiva senza vittoria, anche se oggi sono arrivati indubbiamente segnali positivi. Settimana prossima la trasferta di Busto Arsizio contro la Pro Patria, per conservare il sesto posto dopo il sorpasso subito in questo fine settimana dal Trento.
IL TABELLINO
INTER U23 (3-4-2-1) Calligaris; Alexiou, Prestia; Re Cecconi; David, Kaczmarski (dal 78' Zanchetta), Fiordilino (dal 71' Bovo), Kamaté; Berenbruch (dall'82 Zouin), Topalovic (dal 71' Agbonifo); La Gumina (dal 78' Iddrissou).
A disposizione: Raimondi, Adomavicius, Stante, Bovio, Carrara.
Allenatore: Stefano Vecchi.
Ammonito: Fiordilino (51')
NOVARA (4-3-3) Boseggia; Agyemang, Valdesi, Lorenzini, Khailoti; Di Cosmo, Basso (dal 68' Arboscello), Ranieri (dall'82' Collodel); Lanini, Perini (dal 68' Morosini), Donadio (dal 68' Ledonne).
A disposizione: Rossetti, Raffaelli, Lartey, Malaspina, Dell'Erba, Cannavaro, Cortese, D'Alessio.
Allenatore: Andrea Dossena.
Ammoniti: Basso (40'), Ledonne (86'), Di Cosmo (90+5')
Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. di Terni)
Assistenti: Antonio Alessandrino (sez. di Bari), Giovanni Battista Cittarda (sez. di Palermo)
Quarto uomo: Giorgio Bozzetto (sez. di Bergamo)
Operatore FVS: Andrea Manzini (sez. di Voghera)
RIVIVI IL LIVE
16.28 - Finisce 0-0 tra Inter U23 e Novara.
90'+5 - Ammonito per fallo tattico Di Cosmo.
90'+1 - Calcio d'angolo dell'Inter dopo il quale la palla finisce a Bovo, che calcia senza trovare la porta al volo.
90' - Si giocherà fino al 96'.
86' - Ammonito Ledonne per un fallo su David.
83' - Grande occasione Inter. Zanchetta arriva in corsa e calcia di destro dal limite: il piede non è il suo e si vede, Boseggia respinge una debole conclusione.
82' - Cambio nel Novara, Collodel rileva Ranieri. Vecchi esaurisce i cambi con Zouin al posto di Berenbruch.
78' - Doppio cambio ancora per Vecchi: esce Kaczmarski a centrocampo ed entra Zanchetta, mentre davanti esce uno stanco La Gumina per Iddrissou.
76' - Agbonifo tenta la conclusione acrobatica: idea coraggiosa, ma palla che finisce alta.
71' - Cambia anche Vecchi: esce Topalovic ed entra Agbonifo, esce anche Fiordilino che ha accusato un problema muscolare, al suo posto Bovo.
70' - Primo tiro in porta dell'Inter con La Gumina, che si gira e calcia dallo spigolo destro dell'area di rigore. Palla debole, facilmente controllata da Boseggia.
68' - Triplo cambio per il Novara. Entrano Arboscello, Ledonne e Morosini per Basso, Donadio e Perini.
65' - Ancora Topalovic si divora il gol del vantaggio, questa volta clamorosamente. Dopo una bella azione tra Kamaté e Berenbruch lo sloveno si presenta a tu per tu con Boseggia e calcia fuori. Incredibile.
64' - Ammonito Vecchi per proteste.
63' - Topalovic se lo mangia. Lo sloveno calcia male di sinistro da ottima posizione dopo aver trovato un gran dribbling in area.
62' - Dopo un'ora di gioco il primo tiro in porta. Valdesi attacca e arriva a calciare dalla zona destra dell'area di rigore. Calligaris in qualche modo prima respinge e poi blocca.
60' - Non c'è nulla. Si riparte.
58' - Gioco fermo per un problema a Topalovic dopo intervento duro di Lorenzini. FVS chiamato da Vecchi.
51' - Ammonito Fiordilino per un fallo su Di Cosmo.
15.37 - Si riparte! Via alla ripresa.
Le squadre rientrano negli spogliatoi a reti inviolate dopo un primo tempo francamente dimenticabile. Da una parte e dall'altra poche le occasioni e tanti gli errori tecnici. Sin qui ottima prova di Prestia, solidissimo in difesa e vicino anche al gol al 38': è stato l'unico pericolo di questa prima frazione.
15.19 - Finisce 0-0 il primo tempo di Monza tra Inter U23 e Novara.
45+1' - Squadre lunghe ora. Prima il Novara riparte dopo un errore di Re Cecconi ed è bravo Prestia a chiudere, poi ha la sua occasione di distendersi l'Inter U23 dopo un errore di Di Cosmo. Berenbruch trova Topalovic con una bella palla, lo sloveno cerca l'assist per La Gumina che però è in fuorigioco. Tutto fermo.
40' - Ammonito Basso, duro su Prestia dopo un rimpallo.
38' - Prima occasione anche per l'Inter! Prestia calcia dal limite e non trova la porta di poco. Cross dalla sinistra dopo iniziativa personale di Berenbruch. La difesa del Novara si difende così così e la palla arriva prima a Topalovic e poi, sulla ribattuta, a Prestia, che come detto calcia fuori di qualche decina di centimetri.
28' - Buon momento per l'Inter U23, che si porta nella metàcampo ospite pur senza creare granché. Dalla bandierina fa buona guardia la difesa piemontese.
18' - Occasione Novara con Lanini. L'attaccante ospite sfonda sulla sinistra bruciando Re Cecconi e mette la palla in mezzo: nessun compagno capisce la sua idea e la palla sfila, dopo aver attraversato tutta l'area di rigore.
16' - Primo tiro verso la porta della gara: è del Novara e porta la firma di Lanini. Il suo tiro però finisce molto alto sopra la porta difesa da Calligaris.
12' - Gioco fermo per un contrasto aereo tra Perini e Fiordilino, con quest'ultimo che, comprensibilmente vista la differenza fisica, ha la peggio. Non dovrebbe essere nulla di grave.
7' - Piccolo brivido per il Novara, con Boseggia che raccoglie un pallone molto al limite dell'area. Per l'arbitro è tutto ok, si prosegue.
5' - Avvio equilibrato e molto tattico. Entrambe le squadre cercano di trovare gli spazi giusti per colpire, per ora senza grande successo.
14.32 - Fischia Leorsini: muovono il primo pallone gli ospiti, in divisa bianca, con la squadra di Vecchi in nerazzurro, è iniziata Inter U23-Novara.
14.28 - In campo le due squadre all'U-Power Stadium.
Il 2026 dell'Inter U23 inizia in casa, contro il Novara. La prima giornata del girone di ritorno mette davanti alla squadra di Vecchi una sfida importante per rilanciarsi dopo la sconfitta di Brescia del 22 dicembre. Il gap con le prime quattro è ormai di 8 punti, con i nerazzurri sesti: diventa fondamentale quindi consolidare una posizione in zona playoff. In casa Novara la novità è in panchina. La dirigenza piemontese ha infatti esonerato Andrea Zanchetta, allenatore che nella passata stagione aveva portato la Primavera interista a vincere il Tricolore. Il nuovo mister è Andrea Dossena, che succede a Zanchetta ad appena sei mesi dal suo ingaggio. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara in programma oggi alle 14.30 all'U-Power Stadium di Monza.
Autore: Alessandro Savoldi
