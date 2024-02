Dopo il semaforo verde delle scorse ore, Stefano Sensi, che oggi non era insieme al resto del gruppo di Inzaghi alla Pinetina, è pronto a volare verso l'Inghilterra per completare il trasferimento al Leicester dall'Inter come fa sapere Sky Sport. Il centrocampista di Urbino, come vi abbiamo raccontato (LEGGI QUI), è atteso in UK per questo pomeriggio, quando svolgerà le canoniche visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al club inglese fino a fine stagione, prima di far scattare l'opzione per il prolungamento. L'Inter percepirà, in caso di promozione della squadra dalla Championship alla Premier League (scenario verosimile), di 2 milioni netti più premi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!