La trattativa per il passaggio di Stefano Sensi all'Inter è in dirittura d'arrivo. Secondo quanto risulta a FcInterNews.it, infatti, il giocatore è atteso nel pomeriggio in Inghilterra. Dalla sponda del giocatore filtra che non ci sono problematiche e che il centrocampista svolgerà visite mediche e firma una volta messo piede nel Regno Unito.

Ai nerazzurri, come riportato da Sky Sport, andranno 2,5 milioni di euro in caso d promozione in Premier League delle Foxes.