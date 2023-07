Dalla Spagna sono sicuri: al momento non c'è stata ancora nessuna proposta scritta ufficiale da parte dell'Inter all'Atletico Madrid per Alvaro Morata. Questo quanto risulta ai colleghi di Relevo, che confermano la richiesta di 20 milioni di euro dei Colchoneros e l'intenzione dei nerazzurri di offrire 14/15 milioni di euro, bonus compresi.

Nella giornata di domani sarebbe in programma un incontro tra gli agenti di Morata ed i rappresentanti del club interista. Sarà l'occasione per chiarire i costi dell'operazione e capire i margini di una possibile trattativa.

