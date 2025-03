È arrivato il giorno di Napoli-Inter, la supersfida scudetto tanto attesa. Due realtà opposte così come i rispettivi allenatori: da una parte il garbato e teorico Inzaghi, dall'altro il ruspante e pragmatico Conte. Il recente sorpasso nerazzurro in classifica acuisce la rivalità odierna, senza dimenticare la terza incomoda Atalanta.

QUI NAPOLI – Il dubbio sul modulo pare essere fugato: sarà ancora 3-5-2, con Raspadori-Lukaku di punta. Olivera è recuperato ma lascia ancora la fascia sinistra a Spinazzola, mentre in difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Ballottaggio in mezzo al campo: Gilmour insidia Billing per sostituire l'infortunato Anguissa. Restano ai box anche Neres e Mazzocchi.

QUI INTER – Inzaghi perde pure Darmian e non recupera nessuno tra Sommer, Carlos Augusto e Zalewski. L'unico rientro - e che rientro - è quello di Thuram, che non avverte pià dolore alla caviglia e potrà ricostituire con Lautaro la magica Thu-La. Torna dall'inizio anche Calhanoglu dopo le due panchine "rigeneranti" con Genoa e Lazio in coppa. Attenzione in difesa: Bisseck è stato testato tra i titolari e insidia Pavard, che comunque resta in vantaggio. Emergenza sulle corsie esterne: Dumfries e Dimarco chiamati agli straordinari. In corso d'opera non si esclude il cambio modulo come accaduto martedì col 4-4-2. Tra i pali confermatissimo Martinez.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.

Panchina: Scuffet, Contini, Marin, Jesus, Olivera, Gilmour, Hasa, Ngonge, Okafor, Simeone.

Allenatore: Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Neres, Anguissa, Mazzocchi.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Calligaris, Taho, De Vrij, Bisseck, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Sommer, Carlos Augusto, Darmian, Zalewski.

ARBITRO: Doveri.

Assistenti: Alassio e Peretti.

Quarto ufficiale: Colombo.

Var: Marini (Di Bello).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!