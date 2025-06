Dopo il pareggio con il Monterrey, l'Inter cerca i primi 3 punti del Mondiale contro i giapponesi dell'Urawa Red Dimonds, squadra che al debutto ha perso 3-1 con il River Plate ma senza sfigurare.

QUI INTER – Prevedibile qualche cambio da parte di Chivu rispetto all'1-1 con i messicani. In difesa dovrebbe trovare spazio De Vrij, mentre resiste il ballottaggio tra Bastoni e Carlos Augusto. Si cambia sulle corsie: Luis Henrique e Dimarco dovrebbero partire dall'inizio. Si va verso la conferma del canonico 3-5-2, che però può diventare 3-4-2-1 con Sebastiano Esposito e Zalewski alle spalle di Lautaro. Barella e Asllani in mediana, con Mkhitaryan che potrebbe partire dalla panchina al pari di Sucic. Recuperato Pio Esposito, ma si è fermato Thuram. Ancora non disponibili i vari Zielinski, Bisseck, Calhanoglu, Dumfries e Frattesi oltre, ovviamente, a Taremi.

QUI URAWA RED DIAMONDS – Pochi dubbi per quanto riguarda l'undici iniziale di Skorza. L'allenatore polacco dovrebbe riproporre il solito 4-2-3-1, con Kaneko, Matheus Savio, Watanabe alle spalle dell'unica punta Matsuo. A centrocampo una vecchia conoscenza del calcio italiano, lo svedese Gustafon, che in passato ha vestito le maglie di Torino, Perugia, Verona e Cremonese. Tra i pali ancora titolare il 39enne Nishikawa, in squadra dal 2014.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Zalewski, Dimarco; S. Esposito, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Calligaris, Acerbi, Palacios, Re Cecconi, Darmian, Carlos Augusto, Cocchi, Mkhitaryan, Sucic, Berenbruch, Carboni, De Pieri, P. Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zielinski, Taremi, Bisseck, Calhanoglu, Dumfries, Frattesi, Thuram.

URAWA REDS (4-2-3-1): Nishikawa; H. Ishihara, Danilo Boza, Høibråten, Ogiwara; Gustafson, Yasui; Kaneko, Matheus Savio, Watanabe; Matsuo.

Panchina: Niekawa, Nemoto, Inoue, Matsumoto, Nitta, Hayakawa, Okubo, Sekine, Naganuma, Takahashi, Thiago, Komori, Yoshida, Nakajima.

Allenatore: Skorza.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Beida.

Assistenti: Santos e Yiembe.

Quarto ufficiale: Kawana-Waugh.

Var: El Fariq (Soto e Dankert).

