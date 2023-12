Ultimo atto del Gruppo D di Champions League: al Meazza va in scena Inter-Real Sociedad, scontro diretto tra le due squadre che si contendono il primo posto. Baschi avanti per la differenza reti generale, quindi ai nerazzurri serve un successo per chiudere la prima fase in vetta al girone e presentarsi al sorteggio come testa di serie.

QUI INTER – Inzaghi deve fare i conti con qualche defezione (ancora out De Vrij, Dumfries e Pavard) e con alcuni elementi da gestire (Bastoni e Cuadrado su tutti). Considerando il calendario fitto e la qualificazione già ottenuta, più che possibile vedere qualche variazione a livello di titolari: dovrebbero partire dall'inizio Carlos Augusto, Frattesi e proprio Cuadrado. E dal 1' almeno uno tra Sanchez (favorito) e Arnautovic per far tirare il fiato a uno tra Thuram e Lautaro. E chissà: magari tutta la Thu-La si accomoderà inizialmente in panchina come a Lisbona, anche se la staffetta è l'idea più probabile con il francese e il cileno in vantaggio sulla concorrenza.

QUI REAL SOCIEDAD – Assenze pesanti anche in casa basca. Alguacil deve rinunciare soprattutto a Barrenetxea e Brais Mendez, poi c'è Oyarzabal non al meglio dopo lo stop per un problema muscolare partito in nazionale e pure Le Normand è reduce da qualche acciacco. Rispetto al 4-3-3 dell'andata, il tecnico spagnolo potrebbe optare per un più prudente 4-4-1-1: in fondo alla Real basta il pari per assicurarsi il primo posto. Il grande dubbio riguarda proprio Oyarzabal: subito titolare o cautela?

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Stabile, Asllani, Barella, Klaassen, Lautaro, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: De Vrij, Dumfries, Pavard.

REAL SOCIEDAD (4-4-1-1): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Zakharyan, Zubimendi, Merino, Turrientes; Kubo; Sadiq.

Panchina: Ayesa, Marrero, Elustondo, Pacheco, Odriozola, Muñoz, Gonzalez, Magunazelaia, Olasagasti, De Zarate, Fernandez, Oyarzabal, André Silva, Dadie.

Allenatore: Alguacil.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Merquelanz, Barrenetxea, Brais Mendez, Cho.

ARBITRO: Schärer.

Assistenti: Erni e Zogaj.

Quarto ufficiale: Tschudi.

Var: San (Millot).

