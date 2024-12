Dopo aver messo (quasi) al sicuro il passaggio diretto agli ottavi di Champions League, l'Inter torna a tuffarsi in campionato, che a questo punto diventa la priorità assoluta almeno fino a quando i nerazzurri non saranno protagonisti (si spera) della fase a elminazione diretta della massima competizione europea nel prossimo mese di marzo. Avversario odierno la lanciatissima Fiorentina di Palladino, appaiata in classifica proprio ai nerazzurri di Inzaghi e reduce da ben 7 vittorie di fila in Serie A.

QUI FIORENTINA – Il dubbio riguarda Gudmundsson. Fino a ieri mattina, a prevalere era il pessimismo, ma poi con l'andare delle ore le quotazioni dell'islandese si sono rialzate ed è possibile vederlo in panchina. Palladino deciderà solo oggi. Si va verso la conferma del 4-2-3-1, con Adli-Cataldi in mediana a protezione della difesa. Colpani, Beltran e Bove alle spalle di Kean. Unico assente Richardson.

QUI INTER – Inzaghi continua a perdere i pezzi. Il tecnico nerazzurro, in questa stagione, non è mai riuscito ad avere tutta la rosa a disposizione. Rispetto al Lipsia, torna Frattesi, ma non ci saranno Pavard e Carlos Augusto. Fuori anche il terzo portiere Di Gennaro (chiamato il baby Calligaris). Sulla base solida del 3-5-2, dal 1' dovrebbe partire Bisseck per completare il reparto con De Vrij e Bastoni. Darmian jolly dalla panchina: l'ex United può tornare utile anche come braccetto. Di conseguenza, Dumfries e Dimarco ancora titolari sulle fasce, poi riecco Mkhitaryan in mezzo con Calhanoglu e Barella. E attenzione all'attacco: Lautaro scalpita, ma non è da escludere la conferma di Correa che tanto bene ha fatto a Verona in coppia con Thuram.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

Panchina: Terracciano, Martinez Quarta, Kayode, Biraghi, Parisi, Moreno, Ikoné, Sottil, Gudmundsson, Kouamé, Martinelli.

Allenatore: Palladino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Richardson.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.

Panchina: Martinez, Calligaris, Palacios, Darmian, Aidoo, Buchanan, Asllani, Frattesi, Zielinski, Lautaro, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, Acerbi, Carlos Augusto, Di Gennaro.

ARBITRO: Doveri.

Assistenti: Costanzo e M. Scarpa.

Quarto ufficiale: Marinelli.

Var: Mazzoleni (Paganessi).

