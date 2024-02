Fermarsi ora è proibito. La vittoria contro la Juventus ha consentito all’Inter di dare una bella spallata al campionato, ma la corsa è ancora lunga e soprattutto adesso, per gli uomini di Simone Inzaghi, presenta una serie di ostacoli alquanto ostici, in quello che presumibilmente sarà un mese cruciale per il destino della stagione nerazzurra. A cominciare dalla gara di questa sera all’Olimpico, dove i nerazzurri affronteranno una Roma rigenerata dalla cura di Daniele De Rossi, reduce da tre vittorie in fila sotto la nuova gestione e con un Romelu Lukaku che prevedibilmente avrà il dente avvelenato dopo il trattamento speciale ricevuto a San Siro. Un test interessante per i nerazzurri, chiamati a proseguire in questa corsa importante che porterà anche al grande appuntamento del 20 febbraio in Champions League contro l’Atletico Madrid. Ma prima, c’è un primato in classifica da difendere e possibilmente da consolidare, prevenendo eventuali assalti bianconeri in primis. Fischio d’inizio dell’arbitro Marco Guida alle ore 18: segui con noi di FcInterNews.it questa sfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

17.07 - Simone Inzaghi non cambia nulla rispetto a domenica scorsa, vanno in campo gli undici che hanno battuto la Juventus a San Siro. Conferma quindi per Matteo Darmian sulla destra, con Denzel Dumfries in panchina.

16.53 - Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Inter:

ROMA (4-3-3): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Huijsen, 69 Angeliño; 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini; 21 Dybala, 90 Lukaku, 92 El Shaarawy.

In panchina: 63 Boer, 99 Svilar, 6 Smalling, 14 Llorente, 17 Azmoun, 19 Celik, 20 Renato Sanches, 22 Aouar, 35 Baldanzi, 37 Spinazzola, 43 Kristensen, 52 Bove, 59 Zalewski, 67 Joao Costa.

Allenatore: Daniele De Rossi.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 41 Akinsanmiro, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi (squalificato, in panchina Massimiliano Farris).

Arbitro: Guida. Assistenti: Meli - Alassio. Quarto ufficiale: Sacchi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Pairetto.

