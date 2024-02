Sotto la pioggia incessante dell'Olimpico (e lo sguardo di Inzaghi, costretto ad osservare i suoi dalla tribuna stampa causa squaifica) è la Roma a partire più forte con i tentativi di El Shaarawy e Pellegrini. L'Inter tiene botta - anche grazie ai guantoni di Sommer - e alza pian piano il pressing e il baricentro, affacciandosi dalle parti di Rui Patricio con Calhanoglu, Barella e gli schermi da corner: è proprio da calcio d'angolo che arriva la dolce parabola disegnata di testa da Acerbi, che ringrazia Lukaku per l'assist come regalo di compleanno e festeggia il suo personale derby con la rete dell'1-0. Il check al VAR porta alla giusta conferma del gol: Thuram non interferisce in alcun modo su Rui Patricio.

La reazione giallorossa nasce sempre da calcio piazzato, con Mancini che (perso in marcatura da Pavard) sfrutta il cross e schiaccia in rete la palla del pareggio. Le condizioni temporali non favoriscono il giro palla e da entrambe le parti nasce qualche errore tecnico di troppo che a volte spalanca delle praterie: Dimarco chiude troppo il mancino, Dybala alza troppo il destro, El Shaarawy colpisce due volte il palo e regala il raddoppio alla Roma. Il primo tempo si chiude con i giallorossi in vantaggio 2-1. Nella ripresa servirà una reazione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!