Da un lato, l’orgoglio e la volontà di ribadire la propria superiorità in città dopo la vittoria nella partita d’andata; dall’altro, la possibilità di scavare un solco pressoché insormontabile con le inseguitrici e completare il proprio percorso in solitaria verso il traguardo dello Scudetto un po’ come ci ha abituati a fare Tadej Pogacar nelle gare ciclistiche. Milan-Inter è la sfida clou di questa 28esima giornata del campionato di Serie A, il match da dove passa forse l’ultimo capitolo della lotta per il titolo: riusciranno i rossoneri a mantenere viva una speranza oppure sarà fuga definitiva nerazzurra? Saranno di certo novanta minuti e oltre bollenti, dove la posta in palio, si sa, va semplicemente oltre i tre punti. Fischio d’inizio dell’arbitro Daniele Doveri alle ore 20.45: segui con noi di FcInterNews.it questa rovente sfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

19.55 - I portieri del Milan entrano in campo per il riscaldamento.

19.38 - Modulo speculare per Massimiliano Allegri, che si affida al tandem Christian Pulisic-Rafa Leao. Davide Bartesaghi è recuperato per la panchina, gioca Pervis Estupinan.

19.36 - Marcus Thuram non ce la fa: la febbre costringe il francese a dare forfait e Cristian Chivu a optare per la giovanissima coppia d'attacco con Pio Esposito e Yoan Bonny. C'è in panchina Lautaro Martinez ma la sua è essenzialmente una presenza di supporto alla squadra; l'unico vero cambio delle punte è il giovane Matteo Lavelli. A centrocampo Henrikh Mkhitaryan viene preferito ad Hakan Calhanoglu.

19.31 - Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Inter:

MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupiñán; 11 Pulisic, 10 Leão.

In panchina: 1 Terracciano, 96 Torriani, 4 Ricci, 9 Füllkrug, 18 Nkunku, 24 Athekame, 27 Odogu, 30 Jashari, 33 Bartesaghi.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 14 Bonny.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro Martinez, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Doveri. Assistenti: Baccini-Berti. Quarto ufficiale: Marchetti. VAR: Abisso. Assistente VAR: Di Bello.