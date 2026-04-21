INTER-COMO 0-1 (32' Baturina)

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HALFTIME REPORT - Il Como gioca meglio dell'Inter in questi primi 45 minuti e la rete segnata da Martin Baturina è il giusto premio per quanto fatto vedere sin qui dagli uomini di Cesc Fabregas. Che partono fortissimo, riescono a contenere il tentativo di risalita nerazzurro, poi piazzano la stoccata vincente con la giocata di Ignace Van der Brempt che trova pronto in area il croato che con l'aiuto del palo fa secco Josep Martinez. I nerazzurri provano a scuotersi, Marcus Thuram va vicino al pari ma il suo colpo di testa è anticipato sulla linea da Maximo Perrone. Ma la sensazione è che il vantaggio di questo primo tempo non faccia sostanzialmente una grinza.

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45' + 1 - Sozza manda le squadre al riposo: Como in vantaggio all'intervallo grazie al gol di Baturina.

45' - Como che recupera palla a metà campo, Da Cunha calcia dalla distanza trovando la respinta di Martinez.

44' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Nico Paz approfitta di una distrazione dell'Inter e vola in avanti, Acerbi riesce a bloccarne la corsa aiutando Martinez.

40' - Lunga azione dell'Inter conclusa da Luis Henrique che mette in mezzo per Thuram che manca la conclusione volante.

37' - Thuram colpisce di testa da corner, Perrone salva sulla linea.

35' - Como ringalluzzito dal vantaggio, Da Cunha calcia da fuori trovando una deviazione in corner. Sugli sviluppi, Douvikas svetta su tutti ma non inquadra la porta.

32' - COMO IN VANTAGGIO! BATURINA! Giocata flash dei lariani, Van der Brempt riesce a saltare Dimarco e favorisce l'inserimento del croato che riceve a ridosso del dischetto e calcia trovando l'aiuto del palo.

31' - Errore in disimpegno di Carlos Augusto, rimessa regalata al Como.

27' - Rischia un po' Acerbi a seguito di un'azione nello stretto del Como, il difensore si aggancia pericolosamente a Douvikas prima dell'uscita di Martinez.

26' - Ci prova Dimarco favorito da un rinvio errato di Diego Carlos, tiro però facile da bloccare per Butez.

24' - Cross di Luis Henrique, Dimarco aggancia bene il pallone e lo scarica su Calhanoglu che però non inquadra bene il lancio.

20' - Douvikas va a duello con Acerbi, cadono entrambi a terra e per Sozza il fallo lo commette il greco, non vedendo forse la mano di Acerbi che trattiene l'avversario.

20' - Contatto Bonny-Van der Brempt, il difensore del Como cade a terra e Sozza fischia fallo.

18' - Dimarco fa rimpallare la sfera su Van der Brempt, è corner Inter.

16' - Non si intendono Calhanoglu e Barella, sfuma un'azione promettente.

14' - Calhanoglu mette in mezzo un bel pallone per Bonny che in area prova un tiro dalla traiettoria troppo chiusa che finisce fuori.

13' - Progressione di Thuram sul quale Valle non riesce ad intervenire, l'azione prosegue fino al tiro di Barella che termina alto.

11' - Nico Paz ruba palla a Dimarco e riparte in contropiede, Calhanoglu intercetta il suo lancio.

9' - Como che non lascia respirare l'Inter, Kempf centra l'incrocio dei pali su azione da calcio d'angolo.

8' - Paratona di Martinez sul tiro di Baturina che da posizione defilata riceve lo scarico di un compagno e contrastato da Barella che fa una volata per disturbarlo calcia trovando il riflesso dell'iberico.

6' - Slalom gigante di Zielinski che salta tre difensori poi riesce a mettere in mezzo per Bonny che calcia male sul primo palo, palla fuori.

4' - Sgancia la mina dalla distanza Nico Paz, palla che rimbalza sul terreno prima che Martinez la blocchi.

2' - Kempf prova il lancio per Valle che sorprende Luis Henrique e si invola verso il fondo senza però agganciare la palla che termina fuori.

1' - Aggredisce subito altissimo il Como, nerazzurri in difficoltà nel disimpegno.

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21.01 - Sarà del Como il calcio d'inizio del match: PARTITI!

21.00 - Barella e Da Cunha davanti a Sozza per il sorteggio.

20.58 - Arriva il momento dell'ingresso in campo per il prepartita.

20.57 - Prendono posto i due presidenti, Beppe Marotta e Mirwan Suwarso.

20.49 - Giocatori rientrati negli spogliatoi, a breve sarà calcio d'inizio a San Siro.

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IL TABELLINO

INTER-COMO 0-1

MARCATORE: 32' Baturina

INTER: 13 J. Martinez; 25 Akanji, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram.

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 48 Mosconi, 51 Alexiou, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

COMO: 1 Butez; 14 Ramon, 34 Diego Carlos, 2 Kempf; 77 Van der Brempt, 23 Perrone, 33 Da Cunha, 3 Valle; 10 Nico Paz, 20 Baturina; 11 Douvikas.

In panchina: 21 Tornqvist, 22 Vigorito, 44 Cavlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kuhn, 28 Smolcic, 38 Diao, 56 De Paoli, 58 Pisati.

Allenatore: Cesc Fabregas.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Berti - Cecconi. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Doveri. AVAR: La Penna.

Note

Possesso: 55%-45%

Tiri totali: 8-7

Tiri in porta: 2-4

Corner: 4-3

Recupero: 1°T 1'.