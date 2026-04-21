Con lo Scudetto ormai decisamente a un passo, l'Inter ha l'occasione di andare in finale di Coppa Italia superando al Meazza il Como nella gara di ritorno delle semifinali. Un'opportunità ghiotta agli occhi dei tifosi interisti, che sono accorsi in massa allo stadio in questo martedì di fine aprile come avveniva nelle migliori serate di Champions League.

Secondo i dati comunicati dal club, per Inter-Como sono presenti 73.255 spettatori, di cui 3.230 nel settore ospiti.

Sezione: News / Data: Mar 21 aprile 2026 alle 21:59
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.