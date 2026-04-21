L’autore del gol del 3-2 che ha fatto saltare in aria San Siro e regalato all’Inter la finale di Coppa Italia, il croato Petar Sucic, arriva ai microfoni di Sport Mediaset per commentare questa serata pazzesca della squadra nerazzurra.

Quanto sei contento di aver deciso questa sfida pazzesca?

“Sono molto felice, è bellissimo. Alla fine credo che abbiamo meritato, eravamo sotto 2-0 e siamo riusciti a vincere. Non è mai facile, ce l’abbiamo fatta anche in campionato. Abbiamo dimostrato la nostra mentalità e siamo felici”.

Che significato avrebbe vincere due trofei con l’Inter al primo anno?

“Volevo vincere quando sono arrivato qui, sarebbe bellissimo. Spero che continueremo così vincendo campionato e Coppa Italia".