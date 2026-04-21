Arriva ai microfoni di Sport Mediaset per il commento post-partita dal prato di San Siro Marcus Thuram, che però fa ammattire l’inviato Angiolo Radice perché scappa più di una volta per saltare come un matto ai cori del Secondo Anello Verde. Poi, si calma e dice la sua sulla gara folle di stasera: “Partita fantastica, sì, fantastica. Vincere due trofei? Sarebbe bellissimo dopo la stagione fatta. Abbiamo dato tutto per l’Inter e sarebbe bello anche per i tifosi”.

Sezione: News / Data: Mar 21 aprile 2026 alle 23:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.