Arriva ai microfoni di Sport Mediaset per il commento post-partita dal prato di San Siro Marcus Thuram, che però fa ammattire l’inviato Angiolo Radice perché scappa più di una volta per saltare come un matto ai cori del Secondo Anello Verde. Poi, si calma e dice la sua sulla gara folle di stasera: “Partita fantastica, sì, fantastica. Vincere due trofei? Sarebbe bellissimo dopo la stagione fatta. Abbiamo dato tutto per l’Inter e sarebbe bello anche per i tifosi”.