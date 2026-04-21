Nessuna pressione per il Como. Questo, almeno, è il pensiero di Danilo D'Ambrosio. L'ex difensore dell'Inter, intervenuto in diretta negli studi di Radio TV Serie A, analizza la positiva stagione della squadra di Cesc Fabregas, impegnata questa sera a San Siro per sfidare l'Inter nella semifinale di Coppa Italia dopo lo 0-0 del primo round andato in scena al Sinigaglia: "Secondo me la pressione è solo da fuori, loro non hanno pressione perché come finirà il campionato arriveranno comunque credo in Europa, quindi saranno diverse posizioni in più rispetto all'anno scorso - le parole di D'Ambro, che vede comunque positivamente la stagione di Nico Paz e compagni -. Avranno comunque messo un altro gradino per raggiungere quello che secondo me loro speravano di raggiungere, cioè la Champions. Perché è quello il processo di crescita".

Per quanto riguarda la probabile formazione dell'Inter per l'appuntamento di questa sera (RILEGGI QUI), la grande novità di dovrebbe essere in attacco, dove Ange-Yoan Bonny è favorito su Pio Esposito per affiancare Marcus Thuram. A centrocampo si rivedrà dall'inizio anche Piotr Zielinski, mentre in difesa dovrebbe tornare Francesco Acerbi al centro del reparto in compagnia di Manuel Akanji e Carlos Augusto. Conferma tra i pali per Josep Martinez al posto di Yann Sommer.