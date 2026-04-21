Marcus Thuram parla a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Como anche ai microfoni di Sport Mediaset: “Sarà importantissima stasera, la Coppa Italia è un nostro obiettivo stagionale. Ogni giocatore è contento di poter aiutare la squadra, io lo sto facendo”.

Cosa ti aspetti dal Como?
“Non so, so che noi dobbiamo fare una partita seria”.

Sezione: News / Data: Mar 21 aprile 2026 alle 20:44
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.