Manca poco al calcio d’inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, la partita che vale un posto nell’atto conclusivo del 13 maggio di Roma. Arrivato in postazione Inter TV dopo l’arrivo della squadra nerazzurra a San Siro, Marcus Thuram presenta così l’importante sfida contro i lariani: “Mi aspetto una partita seria, davanti ai nostri tifosi. Il Como è una grandissima squadra che gioca benissimo, non sarà facile anche perché in ogni partita hanno cambiato modulo. Hanno un grandissimo mister che si sa adattare”.

Qual è la tua ambizione da qui a fine stagione?

“Portare l’Inter a conquistare tutti i traguardi”.