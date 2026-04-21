All’orizzonte un traguardo importante, ma per raggiungerlo bisogna superare un ultimo ostacolo: per la seconda volta in pochi giorni, Inter e Como si affrontano, questa volta con in palio la finale di Coppa Italia, obiettivo al quale la società nerazzurra tiene molto come testimonia anche il tecnico Cristian Chivu, intervistato da Sport Mediaset prima della partita.

È un momento importante perché ci si gioca una finale, quanto bello potrebbe essere andare a Roma per l’Inter?

“Era uno dei nostri obiettivi. Siamo consapevoli dell’importanza della partita e faremo di tutto per portare a casa la vittoria. Partiamo da 0-0, è una gara da tutto e niente con la possibilità di giocaarsi una finale”.

Che Inter-Como sarà stasera?

“Difficile per noi e per loro, lo abbiamo dimostrato in ogni confronto che abbiamo avuto con loro. Sa fare bene tante cose, non è facile affrontarli”.

Come sta la sua squadra? L'entusiasmo è alto e in campo si vedono cose eccezionali

“Noi dall’inizio abbiamo provato a dare consistenza al lavoro fatto cercando di essere competitivi fino in fondo e creandoci la possibilità di arrivare a fine stagione avendo la possibilità di giocarci qualcosa. Ci siamo, ora siamo pronti a giocarci questa semifinale".