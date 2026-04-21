Sfida sofferta che più sofferta non si poteva per l’Inter che supera a San Siro per 3-2 il Como nel finale dopo essere stata sotto 2-0. Una vittoria che vale l’accesso alla finale di Coppa Italia del prossimo 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma e tiene i nerazzurri in corsa per il Doblete. A fine gara a commentare la gara ai microfoni di Inter TV è stato il match winner Petar Sucic:

“Credo che abbiamo meritato, anche se abbiamo segnato alla fine. Non è facile andare sotto 2-0 e rimontare 3-2, ma è un’Inter che sta vincendo tutto, che è in cima e quindi merita tanto”.

È il miglior Sucic dell’anno?

“Non mi piace parlare dei singoli, di me, ma della squadra. Stiamo facendo bene come squadra e di questo sono felice”.

Con che mentalità giochiamo la finale di Coppa Italia?

“Per vincere. Se vai in finale ci vai per vincere, questa è la mia risposta”, ha concluso.