E' Petar Sucic a presentarsi nella sala conferenze di San Siro dopo Inter-Como 3-2, risultato che ha stabilito che la prima finalista della Coppa Italia 2025-26 è la squadra di Cristian Chivu. Il croato, autore di due assist e del gol decisivo, parla così rispondendo alle domande dei cronisti: "Non è facile quando vai sotto di due gol, ma abbiamo mostrato mentalità. Siamo una buona squadra, siamo contenti di essere in finale".

Cosa vi ha detto Chivu all'intervallo?

"Quello che succede nello spogliatoio deve rimanere lì. Abbiamo grandi qualità, dovevamo giocare più veloce e con più aggressività".

Il feeling con Calhanoglu e il fatto di essere entrato dalla panchina.

"Non so cosa dire, io gioco per l'Inter. Devo farmi trovare pronto sempre per aiutare la squadra, sono contento perché siamo andati in finale".