Cesc Fabregas probabilmente avrà una notte a dir poco agitata. Mai come questa volta, il suo Como è stato a un centimetro dallo spezzare il tabù Inter e coronare l'impresa della finale di Coppa Italia. I gol di Martin Baturina e Lucas Da Cunha sembravano due cazzotti assestati sul mento di un'Inter che non sembra metterci la grinta giusta e che sembra destinata a soccombere di fronte alla voglia dei lariani. Ma le partite tra le due fazioni ci hanno insegnato che nulla può essere dato per scontato fino alla fine. E allora, ecco la mossa vincente di Cristian Chivu che manda in campo Petar Sucic e il croato si inventa una serata da star: due assist per Hakan Calhanoglu e la rete della vittoria all'89esimo su passaggio proprio di Calhanoglu. È il passaporto per la finale di Coppa del 13 maggio, arrivata al termine di un match che vale un esame alle coronarie per tutti i tifosi domani mattina.

IL TABELLINO

INTER-COMO 3-2

MARCATORI: 32' Baturina (C), 48' Da Cunha (C), 69', 86' Calhanoglu (I), 90' Sucic (I)

INTER: 13 J. Martinez; 25 Akanji, 15 Acerbi (74' 31 Bisseck), 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique (84' 2 Dumfries), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski (59' 8 Sucic), 32 Dimarco (59' 17 Diouf); 14 Bonny (74' 94 Esposito), 9 Thuram.

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 48 Mosconi, 51 Alexiou.

Allenatore: Cristian Chivu.

COMO: 1 Butez; 14 Ramon, 34 Diego Carlos (92' 7 Morata), 2 Kempf; 77 Van der Brempt (80' 28 Smolcic), 23 Perrone, 33 Da Cunha (70' 6 Caqueret), 3 Valle; 10 Nico Paz, 20 Baturina (80' 17 Rodriguez); 11 Douvikas (70' 38 Diao).

In panchina: 21 Tornqvist, 22 Vigorito, 44 Cavlina, 5 Goldaniga, 15 Lahdo, 18 Moreno, 19 Kuhn, 56 De Paoli, 58 Pisati.

Allenatore: Cesc Fabregas.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Berti - Cecconi. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Doveri. AVAR: La Penna.

Note

Spettatori: 73.255

Possesso: 62%-38%

Tiri totali: 22-16

Tiri in porta: 8-7

Ammoniti: Perrone (C)

Corner: 9-6

Recupero: 1°T 1', 2°T 6'.

RIVIVI IL LIVE

90' + 6 - FISCHIA SOZZA, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER BATTE IN RIMONTA IL COMO 3-2 AL TERMINE DI UNA PARTITA PAZZESCA E VOLA ALLA FINALE DI COPPA ITALIA!!!

90' + 5 - Ancora Martinez. Parata col corpo sul tiro di Caqueret.

90' + 4 - Primo ammonito del match dopo 94 minuti: è Perrone che abbatte Thuram che gioca alla grande a nascondere la palla.

90' + 3 - Dentro Morata per Diego Carlos nel finale. Prova lo sfondamento Rodriguez, la difesa respinge poi Akanji è attento in chiusura su Morata.

90' + 1 - Sei minuti di recupero.

IL GOL DI SUCIC: Incredibile a San Siro: Chivu velocizza una rimessa laterale con palla che arriva da Sucic a Calhanoglu. Il turco decide di ricambiare il favore al croato servendogli la palla che converte nel gol del 3-2.

89' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRR SUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCC!!!

IL GOL DI CALHANOGLU: Palla ben lavorata da Diouf che serve Sucic. Il croato prende la mira e mette un mezzo un pallone stupendo a trovare Calhanoglu che col colpo meno in carniere, quello di testa, batte Butez.

86' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNN CAAAAAAAAAAAAAAAAALHAAAAAAAAAAAANOOOOOOOOOOOGLUUUUUUUUUUU!!!

84' - Bisseck abbatte Diao, che urla di dolore. Ultimi minuti per Dumfries, che prende il posto di Luis Henrique.

80' - Doppio cambio nel Como che però non riguarda Ramon: Smolcic entra per Van der Brempt, Jesus Rodriguez per Baturina.

79' - Como che perde tempo, Sozza che è insolentito dall'atteggiamento dei lariani.

78' - Problemi per Ramon, è Thuram che chiede il cambio alla panchina del Como.

78' - Brutto cross di Barella che però viene salvato da Luis Henrique bravo a tenere viva l'azione.

76' - Esposito protegge palla, si gira e calcia: respinge Diego Carlos.

75' - Calcia Calhanoglu, Butez respinge.

74' - Punizione dal limite dell'area per l'Inter, ma prima cambi: Esposito per Bonny, Bisseck prende il posto di Acerbi.

70' - Subito Diao vicino al tris. Dimenticato da Acerbi, l'ex Betis arriva in area ma viene ipnotizzato da Martinez che respinge.

70' - Doppio cambio nel Como: Diao per Douvikas, dentro anche Caqueret per Da Cunha.

IL GOL DI CALHANOGLU: Azione di grande caparbietà dell'Inter, decisivo Sucic che poco prima aveva tentato un assist azzardato per Thuram. Stavolta invece il croato appoggia bene all'indietro per Calhanoglu che dalla distanza, complice la deviazione di Ramon, trova un tiro che finisce alle spalle di Butez.

69' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! HAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAANN CAAAAAAAAAAALHAAAAAAAAANOOOOOOGLUUUUUU!!!

68' - Prepara due cambi Fabregas, pronti Diao e Caqueret.

66' - Bel recupero di Diouf su Baturina, azione dell'Inter con tentativo di rovesciata di Barella murato da Valle prima che Sozza segnali un precedente fuorigioco di Thuram.

65' - Van der Brempt ostacola Diouf in maniera non ortodossa, protesta San Siro.

62' - Bonny travolge Van der Brempt, Sozza fischia fallo.

60' - Primi cambi per Chivu: escono Dimarco e Zielinski, rilevati da Diouf e Sucic.

57' - Baturina sembra fatto di gomma: quattro avversari non riescono a togliergli la palla che poi appoggia a Douvikas bravo a prendersi un corner.

57' - Calhanoglu prova il bolide dalla distanza, Butez non è posizionato bene ma riesce a bloccare in tuffo.

56' - Uno-due Barella-Zielinski, conclusione del polacco che si impenna e finisce sul fondo.

54' - Luis Henrique va in difficoltà su Baturina, che prova l'assist per Valle anticipato da Barella. Ribaltamento di fronte e prima Dimarco poi lo stesso Barella vengono murati dai difensori biancoazzurri.

51' - Buona chiusura di Kempf su Bonny, corner per l'Inter.

50' - Corner sprecato dall'Inter, cross di Dimarco direttamente sull'esterno della rete.

48' - DA CUNHA! RADDOPPIO DEL COMO! Nico Paz raccoglie un pallone praticamente gettato via da Zielinski che poi si perde il brasiliano che solo soletto entra in area e lascia di sasso Martinez con un diagonale.

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22.05 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.04 - Squadre che tornano in campo per la ripresa.

21.59 - Sono 73.255 gli spettatori presenti a San Siro. Da Como arrivati 3.230 sostenitori.

HALFTIME REPORT - Il Como gioca un po' meglio dell'Inter in questi primi 45 minuti e la rete segnata da Martin Baturina è il giusto premio per quanto fatto vedere sin qui dagli uomini di Cesc Fabregas. Che partono fortissimo, riescono a contenere il tentativo di risalita nerazzurro, poi piazzano la stoccata vincente con la giocata di Ignace Van der Brempt che trova pronto in area il croato che con l'aiuto del palo fa secco Josep Martinez. I nerazzurri provano a scuotersi, Marcus Thuram va vicino al pari ma il suo colpo di testa è anticipato sulla linea da Maximo Perrone. Ma la sensazione è che il vantaggio di questo primo tempo non faccia sostanzialmente una grinza.

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45' + 1 - Sozza manda le squadre al riposo: Como in vantaggio all'intervallo grazie al gol di Baturina.

45' - Como che recupera palla a metà campo, Da Cunha calcia dalla distanza trovando la respinta di Martinez.

44' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Nico Paz approfitta di una distrazione dell'Inter e vola in avanti, Acerbi riesce a bloccarne la corsa aiutando Martinez.

40' - Lunga azione dell'Inter conclusa da Luis Henrique che mette in mezzo per Thuram che manca la conclusione volante.

37' - Thuram colpisce di testa da corner, Perrone salva sulla linea.

35' - Como ringalluzzito dal vantaggio, Da Cunha calcia da fuori trovando una deviazione in corner. Sugli sviluppi, Douvikas svetta su tutti ma non inquadra la porta.

32' - COMO IN VANTAGGIO! BATURINA! Giocata flash dei lariani, Van der Brempt riesce a saltare Dimarco e favorisce l'inserimento del croato che riceve a ridosso del dischetto e calcia trovando l'aiuto del palo.

31' - Errore in disimpegno di Carlos Augusto, rimessa regalata al Como.

27' - Rischia un po' Acerbi a seguito di un'azione nello stretto del Como, il difensore si aggancia pericolosamente a Douvikas prima dell'uscita di Martinez.

26' - Ci prova Dimarco favorito da un rinvio errato di Diego Carlos, tiro però facile da bloccare per Butez.

24' - Cross di Luis Henrique, Dimarco aggancia bene il pallone e lo scarica su Calhanoglu che però non inquadra bene il lancio.

20' - Douvikas va a duello con Acerbi, cadono entrambi a terra e per Sozza il fallo lo commette il greco, non vedendo forse la mano di Acerbi che trattiene l'avversario.

20' - Contatto Bonny-Van der Brempt, il difensore del Como cade a terra e Sozza fischia fallo.

18' - Dimarco fa rimpallare la sfera su Van der Brempt, è corner Inter.

16' - Non si intendono Calhanoglu e Barella, sfuma un'azione promettente.

14' - Calhanoglu mette in mezzo un bel pallone per Bonny che in area prova un tiro dalla traiettoria troppo chiusa che finisce fuori.

13' - Progressione di Thuram sul quale Valle non riesce ad intervenire, l'azione prosegue fino al tiro di Barella che termina alto.

11' - Nico Paz ruba palla a Dimarco e riparte in contropiede, Calhanoglu intercetta il suo lancio.

9' - Como che non lascia respirare l'Inter, Kempf centra l'incrocio dei pali su azione da calcio d'angolo.

8' - Paratona di Martinez sul tiro di Baturina che da posizione defilata riceve lo scarico di un compagno e contrastato da Barella che fa una volata per disturbarlo calcia trovando il riflesso dell'iberico.

6' - Slalom gigante di Zielinski che salta tre difensori poi riesce a mettere in mezzo per Bonny che calcia male sul primo palo, palla fuori.

4' - Sgancia la mina dalla distanza Nico Paz, palla che rimbalza sul terreno prima che Martinez la blocchi.

2' - Kempf prova il lancio per Valle che sorprende Luis Henrique e si invola verso il fondo senza però agganciare la palla che termina fuori.

1' - Aggredisce subito altissimo il Como, nerazzurri in difficoltà nel disimpegno.

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21.01 - Sarà del Como il calcio d'inizio del match: PARTITI!

21.00 - Barella e Da Cunha davanti a Sozza per il sorteggio.

20.58 - Arriva il momento dell'ingresso in campo per il prepartita.

20.57 - Prendono posto i due presidenti, Beppe Marotta e Mirwan Suwarso.

20.49 - Giocatori rientrati negli spogliatoi, a breve sarà calcio d'inizio a San Siro.

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