Cesc Fabregas probabilmente avrà una notte a dir poco agitata. Mai come questa volta, il suo Como è stato a un centimetro dallo spezzare il tabù Inter e coronare l'impresa della finale di Coppa Italia. I gol di Martin Baturina e Lucas Da Cunha sembravano due cazzotti assestati sul mento di un'Inter che non sembra metterci la grinta giusta e che sembra destinata a soccombere di fronte alla voglia dei lariani. Ma le partite tra le due fazioni ci hanno insegnato che nulla può essere dato per scontato fino alla fine. E allora, ecco la mossa vincente di Cristian Chivu che manda in campo Petar Sucic e il croato si inventa una serata da star: due assist per Hakan Calhanoglu e la rete della vittoria all'89esimo su passaggio proprio di Calhanoglu. È il passaporto per la finale di Coppa del 13 maggio, arrivata al termine di un match che vale un esame alle coronarie per tutti i tifosi domani mattina.
IL TABELLINO
INTER-COMO 3-2
MARCATORI: 32' Baturina (C), 48' Da Cunha (C), 69', 86' Calhanoglu (I), 90' Sucic (I)
INTER: 13 J. Martinez; 25 Akanji, 15 Acerbi (74' 31 Bisseck), 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique (84' 2 Dumfries), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski (59' 8 Sucic), 32 Dimarco (59' 17 Diouf); 14 Bonny (74' 94 Esposito), 9 Thuram.
In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 48 Mosconi, 51 Alexiou.
Allenatore: Cristian Chivu.
COMO: 1 Butez; 14 Ramon, 34 Diego Carlos (92' 7 Morata), 2 Kempf; 77 Van der Brempt (80' 28 Smolcic), 23 Perrone, 33 Da Cunha (70' 6 Caqueret), 3 Valle; 10 Nico Paz, 20 Baturina (80' 17 Rodriguez); 11 Douvikas (70' 38 Diao).
In panchina: 21 Tornqvist, 22 Vigorito, 44 Cavlina, 5 Goldaniga, 15 Lahdo, 18 Moreno, 19 Kuhn, 56 De Paoli, 58 Pisati.
Allenatore: Cesc Fabregas.
Arbitro: Sozza. Assistenti: Berti - Cecconi. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Doveri. AVAR: La Penna.
Note
Spettatori: 73.255
Possesso: 62%-38%
Tiri totali: 22-16
Tiri in porta: 8-7
Ammoniti: Perrone (C)
Corner: 9-6
Recupero: 1°T 1', 2°T 6'.
RIVIVI IL LIVE
90' + 6 - FISCHIA SOZZA, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER BATTE IN RIMONTA IL COMO 3-2 AL TERMINE DI UNA PARTITA PAZZESCA E VOLA ALLA FINALE DI COPPA ITALIA!!!
90' + 5 - Ancora Martinez. Parata col corpo sul tiro di Caqueret.
90' + 4 - Primo ammonito del match dopo 94 minuti: è Perrone che abbatte Thuram che gioca alla grande a nascondere la palla.
90' + 3 - Dentro Morata per Diego Carlos nel finale. Prova lo sfondamento Rodriguez, la difesa respinge poi Akanji è attento in chiusura su Morata.
90' + 1 - Sei minuti di recupero.
IL GOL DI SUCIC: Incredibile a San Siro: Chivu velocizza una rimessa laterale con palla che arriva da Sucic a Calhanoglu. Il turco decide di ricambiare il favore al croato servendogli la palla che converte nel gol del 3-2.
89' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRR SUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCC!!!
IL GOL DI CALHANOGLU: Palla ben lavorata da Diouf che serve Sucic. Il croato prende la mira e mette un mezzo un pallone stupendo a trovare Calhanoglu che col colpo meno in carniere, quello di testa, batte Butez.
86' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNN CAAAAAAAAAAAAAAAAALHAAAAAAAAAAAANOOOOOOOOOOOGLUUUUUUUUUUU!!!
84' - Bisseck abbatte Diao, che urla di dolore. Ultimi minuti per Dumfries, che prende il posto di Luis Henrique.
80' - Doppio cambio nel Como che però non riguarda Ramon: Smolcic entra per Van der Brempt, Jesus Rodriguez per Baturina.
79' - Como che perde tempo, Sozza che è insolentito dall'atteggiamento dei lariani.
78' - Problemi per Ramon, è Thuram che chiede il cambio alla panchina del Como.
78' - Brutto cross di Barella che però viene salvato da Luis Henrique bravo a tenere viva l'azione.
76' - Esposito protegge palla, si gira e calcia: respinge Diego Carlos.
75' - Calcia Calhanoglu, Butez respinge.
74' - Punizione dal limite dell'area per l'Inter, ma prima cambi: Esposito per Bonny, Bisseck prende il posto di Acerbi.
70' - Subito Diao vicino al tris. Dimenticato da Acerbi, l'ex Betis arriva in area ma viene ipnotizzato da Martinez che respinge.
70' - Doppio cambio nel Como: Diao per Douvikas, dentro anche Caqueret per Da Cunha.
IL GOL DI CALHANOGLU: Azione di grande caparbietà dell'Inter, decisivo Sucic che poco prima aveva tentato un assist azzardato per Thuram. Stavolta invece il croato appoggia bene all'indietro per Calhanoglu che dalla distanza, complice la deviazione di Ramon, trova un tiro che finisce alle spalle di Butez.
69' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! HAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAANN CAAAAAAAAAAALHAAAAAAAAANOOOOOOGLUUUUUU!!!
68' - Prepara due cambi Fabregas, pronti Diao e Caqueret.
66' - Bel recupero di Diouf su Baturina, azione dell'Inter con tentativo di rovesciata di Barella murato da Valle prima che Sozza segnali un precedente fuorigioco di Thuram.
65' - Van der Brempt ostacola Diouf in maniera non ortodossa, protesta San Siro.
62' - Bonny travolge Van der Brempt, Sozza fischia fallo.
60' - Primi cambi per Chivu: escono Dimarco e Zielinski, rilevati da Diouf e Sucic.
57' - Baturina sembra fatto di gomma: quattro avversari non riescono a togliergli la palla che poi appoggia a Douvikas bravo a prendersi un corner.
57' - Calhanoglu prova il bolide dalla distanza, Butez non è posizionato bene ma riesce a bloccare in tuffo.
56' - Uno-due Barella-Zielinski, conclusione del polacco che si impenna e finisce sul fondo.
54' - Luis Henrique va in difficoltà su Baturina, che prova l'assist per Valle anticipato da Barella. Ribaltamento di fronte e prima Dimarco poi lo stesso Barella vengono murati dai difensori biancoazzurri.
51' - Buona chiusura di Kempf su Bonny, corner per l'Inter.
50' - Corner sprecato dall'Inter, cross di Dimarco direttamente sull'esterno della rete.
48' - DA CUNHA! RADDOPPIO DEL COMO! Nico Paz raccoglie un pallone praticamente gettato via da Zielinski che poi si perde il brasiliano che solo soletto entra in area e lascia di sasso Martinez con un diagonale.
-----
22.05 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!
22.04 - Squadre che tornano in campo per la ripresa.
21.59 - Sono 73.255 gli spettatori presenti a San Siro. Da Como arrivati 3.230 sostenitori.
HALFTIME REPORT - Il Como gioca un po' meglio dell'Inter in questi primi 45 minuti e la rete segnata da Martin Baturina è il giusto premio per quanto fatto vedere sin qui dagli uomini di Cesc Fabregas. Che partono fortissimo, riescono a contenere il tentativo di risalita nerazzurro, poi piazzano la stoccata vincente con la giocata di Ignace Van der Brempt che trova pronto in area il croato che con l'aiuto del palo fa secco Josep Martinez. I nerazzurri provano a scuotersi, Marcus Thuram va vicino al pari ma il suo colpo di testa è anticipato sulla linea da Maximo Perrone. Ma la sensazione è che il vantaggio di questo primo tempo non faccia sostanzialmente una grinza.
-----
45' + 1 - Sozza manda le squadre al riposo: Como in vantaggio all'intervallo grazie al gol di Baturina.
45' - Como che recupera palla a metà campo, Da Cunha calcia dalla distanza trovando la respinta di Martinez.
44' - Ci sarà un minuto di recupero.
43' - Nico Paz approfitta di una distrazione dell'Inter e vola in avanti, Acerbi riesce a bloccarne la corsa aiutando Martinez.
40' - Lunga azione dell'Inter conclusa da Luis Henrique che mette in mezzo per Thuram che manca la conclusione volante.
37' - Thuram colpisce di testa da corner, Perrone salva sulla linea.
35' - Como ringalluzzito dal vantaggio, Da Cunha calcia da fuori trovando una deviazione in corner. Sugli sviluppi, Douvikas svetta su tutti ma non inquadra la porta.
32' - COMO IN VANTAGGIO! BATURINA! Giocata flash dei lariani, Van der Brempt riesce a saltare Dimarco e favorisce l'inserimento del croato che riceve a ridosso del dischetto e calcia trovando l'aiuto del palo.
31' - Errore in disimpegno di Carlos Augusto, rimessa regalata al Como.
27' - Rischia un po' Acerbi a seguito di un'azione nello stretto del Como, il difensore si aggancia pericolosamente a Douvikas prima dell'uscita di Martinez.
26' - Ci prova Dimarco favorito da un rinvio errato di Diego Carlos, tiro però facile da bloccare per Butez.
24' - Cross di Luis Henrique, Dimarco aggancia bene il pallone e lo scarica su Calhanoglu che però non inquadra bene il lancio.
20' - Douvikas va a duello con Acerbi, cadono entrambi a terra e per Sozza il fallo lo commette il greco, non vedendo forse la mano di Acerbi che trattiene l'avversario.
20' - Contatto Bonny-Van der Brempt, il difensore del Como cade a terra e Sozza fischia fallo.
18' - Dimarco fa rimpallare la sfera su Van der Brempt, è corner Inter.
16' - Non si intendono Calhanoglu e Barella, sfuma un'azione promettente.
14' - Calhanoglu mette in mezzo un bel pallone per Bonny che in area prova un tiro dalla traiettoria troppo chiusa che finisce fuori.
13' - Progressione di Thuram sul quale Valle non riesce ad intervenire, l'azione prosegue fino al tiro di Barella che termina alto.
11' - Nico Paz ruba palla a Dimarco e riparte in contropiede, Calhanoglu intercetta il suo lancio.
9' - Como che non lascia respirare l'Inter, Kempf centra l'incrocio dei pali su azione da calcio d'angolo.
8' - Paratona di Martinez sul tiro di Baturina che da posizione defilata riceve lo scarico di un compagno e contrastato da Barella che fa una volata per disturbarlo calcia trovando il riflesso dell'iberico.
6' - Slalom gigante di Zielinski che salta tre difensori poi riesce a mettere in mezzo per Bonny che calcia male sul primo palo, palla fuori.
4' - Sgancia la mina dalla distanza Nico Paz, palla che rimbalza sul terreno prima che Martinez la blocchi.
2' - Kempf prova il lancio per Valle che sorprende Luis Henrique e si invola verso il fondo senza però agganciare la palla che termina fuori.
1' - Aggredisce subito altissimo il Como, nerazzurri in difficoltà nel disimpegno.
-----
21.01 - Sarà del Como il calcio d'inizio del match: PARTITI!
21.00 - Barella e Da Cunha davanti a Sozza per il sorteggio.
20.58 - Arriva il momento dell'ingresso in campo per il prepartita.
20.57 - Prendono posto i due presidenti, Beppe Marotta e Mirwan Suwarso.
20.49 - Giocatori rientrati negli spogliatoi, a breve sarà calcio d'inizio a San Siro.
-----
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 23:40 Chivu: "Rimonta da pazza Inter, questi ragazzi hanno il DNA nerazzurro"
- 23:38 Como, Fabregas in conferenza: "Chivu farà molto bene. Sono innamorato di Calhanoglu, non ce ne sono tanti così"
- 23:35 Como, Fabregas a SM: "Orgoglioso dei miei. All'Inter sono tutti giocatori internazionali, si è più 'vicini' a vincere"
- 23:29 Sucic a SM: "Vincere due trofei al primo anno all'Inter? Era ciò che volevo"
- 23:29 Sucic a ITV: "Abbiamo meritato, non era facile. Adesso a Roma per vincere la Coppa"
- 23:24 Sucic in conferenza: "Quello che ci ha detto Chivu all'intervallo deve restare nello spogliatoio"
- 23:16 Calhanoglu a SM: "Il gol di testa? In Germania ne avevo fatto già uno. Ora vogliamo vincerle tutte"
- 23:15 Thuram, prima i salti ai cori della Curva poi le parole a SM: "Vincere due trofei sarebbe bellissimo"
- 23:05 Inter-Como, Fischio Finale - Una pazza Inter illude e stende il Como di Fabregas. Qua non si passa e Roma sia
- 23:05 Inter-Como, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:05 Sucic all'89esimo, San Siro esplode: Como ribaltato ancora una volta, l'Inter vola alla finale di Coppa Italia
- 23:00 Inter-Como, le pagelle - Calhanoglu e Sucic sono il doblete, Martinez para quasi tutto. Buon impatto di Diouf
- 22:55 liveDA 0-2 a 3-2, il FOLLE POST PARTITA di INTER-COMO: SIAMO IN FINALE DI COPPA ITALIA!
- 21:59 Inter-Como, il Meazza spinge i nerazzurri: circa 73.200 spettatori presenti
- 20:55 Como, Ludi a SM: "Mai avuto paura che ci portassero via Fabregas, siamo sicuri di lui"
- 20:48 Como, Diego Carlos a SM: "Siamo contenti di essere qui, sappiamo di poter vincere"
- 20:44 Thuram a Sport Mediaset: "La Coppa Italia è un obiettivo stagionale"
- 20:40 Chivu: "Coppa Italia uno dei nostri obiettivi, ora giochiamoci la finale"
- 20:06 Thuram a Inter TV: "Il Como ha sempre cambiato modulo, non sarà facile"
- 20:02 Giroud e i ricordi del Milan: "La doppietta all'Inter mi è rimasta nel cuore"
- 19:47 Giudice Sportivo Lega Pro, squalificato per un turno il vice di mister Vecchi
- 19:32 Abodi su Euro2032: "Cinque o sei cantieri partiranno prima dell'anno"
- 19:18 Atalanta, Palladino carica: "Con la Lazio gara più importante dell'anno"
- 19:03 Mkhitaryan: "Penso che l'Inter potrà vincere la UCL. Futuro? Prima relax"
- 18:50 Abodi: "Il settore giovanile è la base per la credibilità del sistema calcio"
- 18:35 Il Como sfida l'Inter, D'Ambrosio: "La pressione per loro è solo da fuori"
- 18:21 Viviano: "Bastoni difensore come pochi. Voglio evidenziare un dato"
- 18:07 Toni: "Chivu sa che deve fare uno step. Bastoni? Io sono curioso"
- 17:52 Sky - Coppa Italia, Inter-Como: Chivu pensa alla coppia Thuram-Bonny
- 17:38 Palestra e Bastoni: come leggere tra le righe le parole di Ausilio
- 17:24 UFFICIALE - Pisa, cambia il direttore sportivo: arriva la firma di Gabbanini
- 17:09 Kim all'Inter? Da Capello un consiglio alla Juve: "Lui in aggiunta a Bremer"
- 16:54 Inter Women, appuntamento importante: c'è la data del derby con il Milan
- 16:40 Inter-Como, San Siro apre alle 19. Live show con tanti ospiti prima del fischio d'inizio
- 16:25 Rocchi spiega il giallo a Lobotka: "La decisione dell'arbitro è corretta. È un fallo genuino"
- 16:08 Dalla Turchia - Lukaku-Napoli verso l'addio. Il Besiktas punta l'ex Inter
- 15:53 UFFICIALE - Il Pisa saluta il direttore sportivo, Davide Vaira
- 15:38 Inter, possibile scudetto già a Torino. La Maratona avvisa: "Qui non si festeggia"
- 15:24 Inter-Como, dieci sfide in Coppa Italia: 34 anni fa l'unica a eliminazione diretta (con i nerazzurri qualificati)
- 15:10 Cremonese, Giacchetta: "La rosa del Napoli è più forte di quella dell'Inter"
- 14:55 Giro escort a Milano, coinvolti (ma non indagati) giocatori di Inter e Milan
- 14:40 La MAGLIA HOME 26/27 dell'INTER mette TUTTI d'ACCORDO? Il LANCIO e l'ipotesi della STELLA D'ARGENTO
- 14:25 Pillon: "Scudetto, l'Inter merita più di tutte perché ha avuto continuità. Non ha mai mollato"
- 14:10 Unione Sarda - Inter-Cagliari, Barella ha regalato la maglia a un piccolo tifoso di Guspini
- 13:55 Barcellona, Flick 'anticipa' il mercato estivo: "Idee molto chiare. Parlo tutti i giorni con Deco, ci serve un leader"
- 13:40 Akanji: "Sempre complicato giocare contro il Como. In A un bel vantaggio"
- 13:25 Romano: "Inter avanti col 3-5-2, magari con un giocatore da 1 contro 1. Bastoni-Barcellona, il significato delle parole di Ausilio"
- 13:10 Inter-Como, pericolo giallo per nove diffidati: eventuale finale di Coppa Italia a rischio per Esposito e Sucic
- 12:56 La Russa: "Scudetto all'Inter, speriamo in casa col Parma. Coppa Italia? Non è così importante"
- 12:42 Festa Scudetto is coming: i tifosi scommettono su Inter-Parma
- 12:28 Inter, si è chiusa la prima formazione di Twinning Project: Galante ha consegnato gli attestati ai partecipanti
- 12:14 Qui Como - Fabregas affronta l'Inter con la difesa a tre e un'idea già vista in campionato
- 12:00 videoINTER per il DOBLETE: ancora out LAUTARO e BASTONI. E c'è qualcosa da dire sulla JUVE di SPALLETTI
- 11:45 Rakitic rivela: "Sono stato a un passo da Juventus e Inter"
- 11:30 Man. City, il 1° agosto amichevole con l'Inter a Hong Kong. Laundy: "Sfida entusiasmante, non vediamo l'ora"
- 11:16 Cafù: "L'Inter è tornata a essere fortissima. Lavoro fantastico di Chivu"
- 11:02 TS - Marotta, il doblete per entrare nella storia dell'Inter: doppia cifra e un possibile record con Moratti
- 10:48 Bordon: "Sommer ha fatto benissimo all'Inter, si cerca il pelo nell'uovo. Vicario? Ci si può puntare"
- 10:35 MD - Bastoni e Barcellona verso l'intesa, ma prima serve l'ok di Flick
- 10:34 GdS - Nico Paz-Inter, mai dire mai. Ma il Real ha già fissato una valutazione monstre
- 10:20 Braida: "Ausilio-Marotta come me e Galliani. Chi ha reso meno tra i miei acquisti? Un doppio ex di Milan e Inter"
- 10:16 Dalla grafica alla realtà: ecco la nuova maglia Inter Home 2026/27
- 10:06 CdS - Inter, Thuram-Bonny con un doppio obiettivo. Lautaro si prenota per l'eventuale finale
- 09:52 Nuova amichevole prestigiosa nell'estate 2026 dell'Inter
- 09:38 CdS - Chivu, operazione doblete: messaggio chiaro del tecnico alla squadra
- 09:24 GdS - Inter-Como, Chivu sceglie l'accoppiata Thuram-Bonny: il dato sul duo tutto francese
- 09:10 Sommer via a fine stagione, Zenga: "Successore? Io ho parlato di tre giocatori"
- 08:56 GdS - Calhanoglu-Inter, permanenza senza rinnovo? Chivu ha capito che...
- 08:42 CdS - Inter-Como, Perrone osservato speciale. Ma il preferito di Chivu è un altro. E c'è una novità su Stankovic jr
- 08:28 Bianchi: "Doblete? Il segreto è farsi odiare. Chivu agevolato dalle concorrenti"