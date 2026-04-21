Saudade all'italiana. È quella che rivela di provare Olivier Giroud per il Milan e il campionato italiano. L'ex attaccante rossonero, tornato al Lille dopo l'esperienza nella MLS statunitense, è stato raggiunto da MilanNews.it per un'intervista nel corso della quale ha svelato in primo luogo cosa significa per lui la parola Milan: "La passione per il calcio, San Siro, lo Scudetto, l’amore dei tifosi quando ero lì in campo. Ho tanta nostalgia del Milan, ma sono rimasto in contatto con i miei compagni e con le persone dello staff. Mi manca questo club, dove ho passato tre anni fantastici (ride, ndr). Adesso spero che il club torni in Champions League l’anno prossimo".
Quando gli viene chiesto quale gol segnato in rossonero gli è rimasto particolarmente nel cuore, Giroud risponde senza indugio indicando un momento particolarmente doloroso per la controparte nerazzurra: "La doppietta contro l’Inter, perché lì è nato il coro ‘si è girato Giroud’ (ride, ndr). Anche se il gol più bello forse è stato quello contro lo Spezia a San Siro all’ultimo minuto, quando mi sono tolto la maglia… Quello è stato davvero speciale. L’altro giorno ho rivisto tutti i miei gol al Milan e mi sono anche emozionato un po’. I miei anni al Milan fanno parte della mia storia e di quella del club. Voglio solo dire che il Milan rimarrà sempre nel cuore".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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