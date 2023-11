Tutto facile per l'Austria, uscita vittoriosa dalla trasferta in Estonia nel match valido per le qualificazioni al prossimo Europeo. Nel match di Tallin gli austriaci si impongono con un comodo 2-0 deciso dalle reti di Laimer e Lienhart, con l'Inter di nuovo in ansia per le condizioni di Marko Arnautovic.

Partito inizialmente in panchina e subentrato ad inizio ripresa, l'attaccante dell'Inter (reduce da un infortunio che l'ha tenuto ai box per un mese e mezzo) continua a mettere benzina nelle gambe dopo il rientro in campo contro il Frosinone nonostante lo spavento del finale di gara: il colpo incassato da Rasmus Peetson intorno all'85' ha lasciato Arna a terra dolorante per qualche minuto, con conseguente intervento dello staff medico. L'ex Bologna ha comunque terminato il match in campo, ma le sue condizioni saranno da rivalutare.

