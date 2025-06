Rinnovo fino al 2027 oppure addio: questo il doppio scenario che si staglia dinanzi all'Inter e a Simone Inzaghi alla vigilia del vertice che ci sarà domani e in cui si deciderà il futuro del tecnico nerazzurro.

Lo riferisce la Gazzetta dello Sport nell'edizione online: "Il feedback del giorno dopo la figuraccia con il Psg segnala la forte tentazione da parte di Inzaghi di mollare l’Inter e firmare il contratto con l’Al Hilal. Un contratto già pronto, che aspetta solo di essere firmato. C’è chi sostiene - ma non ci sono conferme - che il presidente del club arabo fosse presente anche a Monaco per la finale. Di sicuro l’offerta è lì in bella mostra ormai da giorni: 25 milioni di euro netti di ingaggio per un contratto di tre anni".

Ma non spariscono del tutto le chance di permanenza, un po' per una questione di orgoglio di Inzaghi e un po' per la non totale sicurezza della famiglia di lasciare l'Italia per l'Arabia. E l'Inter? Resta in attesa, convinta di poter proseguire con Simone e rinnovare, sebbene non aumentando di chissà quanto l'ingaggio attuale da 6,5 milioni più bonus a stagione.

Insomma, palla a Inzaghi. E la decisione sarà immediata, considerando che tra nove giorni l'Inter si imbarcherà per gli Usa per il Mondiale. "Impossibile pensare che l’Inter non si sia cautelata con un piano B in queste settimane - si legge sulla rosea -. Sono quattro le piste da tenere aperte. La prima, quella da considerare la preferita, porta a Fabregas, per il quale è stato già mosso qualche passo: c’è chi racconta di un incontro in tal senso andato in scena la scorsa settimana. E poi De Zerbi, che ha già accumulato esperienza internazionale e - non va dimenticato - fu accostato all’Inter anche durante la primavera 2023. Infine Chivu, che Marotta e Ausilio conoscono benissimo avendo allenato la Primavera nerazzurra, oltre al nome di Vieira: tutti profili diversi, che certo imporrebbero magari anche un cambio di strategia sul mercato".

Sucic e Luis Henrique sono affari fatti, ma Inzaghi ha fatto capire anche pubblicamente di aspettarsi altri arrivi. E qui qualche cricicità con il club permane: secondo la rosea, le idee della dirigenza portano a un rinnovamento limitato Nel caso di permanenza di Inzaghi, bisognerà trovare una sintesi.