Lo status di Pio Esposito continua a crescere. Merito di quel che sta facendo con l'Inter e anche in nazionale, dove ormai è il centravanti titolare, nettamente davanti a tutta la concorrenza. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non è la situazione che vive nel club, dove ha davanti Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ma già rispetto ad inizio stagione la situazione è differente.

"Se con l'Italia la centralità è incisa nella pietra, all'Inter non funziona alla stessa maniera: all'Inter il rampante Pio deve fare un passo indietro perché davanti, a indicare il cammino, c'è ancora stabilmente l'orgogliosa e micidiale Thula, coppia preferita dall'allenatore romeno almeno fino ad ora - si legge -. Eppure il ragazzone mezzo stabiese e mezzo bresciano bussa costantemente alla porta dell'argentino e del francese, anche perché l'azzurro ha la dote rara di sapersi completare alla perfezione con entrambi. Insomma, continuando così, la parola riserva rischia di diventare posticcia, un'etichetta che non si appiccica più al più piccolo degli Esposito".

Da domani Pio tornerà ad Appiano Gentile, dopo due giorni di riposo. Verso Inter-Parma è sicuro di una maglia Thuram, per una volta il partner "non dovrebbe essere Lautaro, di ritorno in extremis dopo le celebrazioni "messianiche" in patria. Bonny si candida per stare accanto a Marcus, ma l'ex Parma avrà solo un paio di allenamenti in più rispetto a Pio, che a Bologna lunedi ha comunque giocato poco, meno di un tempo: i margini per recuperare e ripartire dall'inizio subito in nerazzurro ci sono, e pure larghi".