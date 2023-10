Ultimi contatti molto positivi quelli tra l'Inter e la Roc Nation Sports, che cura gli interessi di Federico Dimarco. Al punto che nella lista dei rinnovi in agenda quello dell'esterno sinistro nerazzurro appare il più vicino ad andare a dama. Il prossimo incontro dovrebbe infatti essere quello della definizione del nuovo contratto, che legherà il canterano alla sua squadra del cuore fino al giugno 2028, un anno in più rispetto alle previsioni iniziali del club.

Negli ultimi giorni si è trovata l'intesa economica tra le parti, che a conferma della volontà di proseguire insieme il percorso si sono venute incontro. Alla fine Dimarco percepirà 3,5 milioni netti di base, a cui si aggiungeranno dei bonus per superare quota 4 milioni. Meno dei 4 milioni più uno di bonus chiesti dall'agenzia, più rispetto a quando in Viale della Liberazione era stato stanziato per la firma del giocatore. Un passo avanti significativo per Dimarco, che alla fine andrà quasi a raddoppiare l'attuale stipendio, premio per le prestazioni in costante crescita e per l'attaccamento dimostrato ai colori nerazzurri.