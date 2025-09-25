Ospite sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Michelangelo Rampulla analizza la Serie A dopo le prime quattro giornate soffermandosi anche sulla nuova Inter di Cristian Chivu: "L'Inter ha cambiato allenatore, ma con gli stessi interpreti. La musica sarà diversa ovviamente. Un tecnico mette qualcosa di suo sempre quando arriva, ma se la squadra non cambia è difficile toccare qualcosa. Certo, allenamento dopo allenamento lo farà. Io credo che alla fine Chivu troverà la quadra e i giocatori si mettono a disposizione dell'allenatore. Alla fine i valori verranno fuori".