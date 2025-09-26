Giornata non banale per Beppe Marotta quella di oggi. Alle 15, infatti, il presidente dell’Inter verrà insignito della laurea magistrale honoris causa in Marketing, Comunicazione Aziendale e Mercati Globali dall’università di Milano Bicocca. "Il riconoscimento premia la sua lunga carriera nel management sportivo e il suo impegno nella formazione dei giovani", spiega la Gazzetta dello Sport.

Sezione: Rassegna / Data: Ven 26 settembre 2025 alle 08:56 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
