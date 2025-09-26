L'Università di Milano-Bicocca ha conferito nella giornata di oggi la Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali” a Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell'Inter. Che dal palco ha preso la parola per raccontare le sue emozioni alla platea: "Per me è un giorno estremamente emozionante. Negli ultimi anni mi è capitato spessissimo di ricevere riconoscimenti e premi, ma questo è qualcosa di unico, straordinario e indimenticabile", esordisce il dirigente varesino prima di ringraziare l'Ateneo, le autorità, la sua famiglia, gli amici e i colleghi.

In seguito, Marotta passa alle menzioni speciali: "Vorrei ringraziare il mio primo presidente, Guido Borghi, e Adriano Galliani, qui in rappresentanza dei colleghi: è il dirigente meno giovane, sicuramente il più esperto, saggio e vincente. La mia nuova proprietà (Oaktree, ndr), rappresentata dalla dottoressa Kate Ralph, che mi ha dato fiducia e culmine alla mia carriera: diventare presidente dell'Inter, attraverso un percorso come il mio, è qualcosa di eccezionale, lo sento profondamente nell'animo. Mi ha dato lo stimolo per dare il massimo di me in questa nuova avventura".

Infine, Marotta si rivolge agli studenti: "In me trovate un piccolo esempio da seguire in quanto la mia storia è fatta di semplicità. Sono partito avendo in mente un valore fondamentale: la passione, che deve sempre guidarvi. Stendhal diceva: 'E' fortunato l'uomo che fa della passione il proprio mestiere'".