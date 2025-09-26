Si avvicina il ritorno in campo da titolare di Ademola Lookman, che potrebbe partire dal via nel match tra Juve e Atalanta di domani, dopo essere stato reintegrato in gruppo al termine di un'estate a dir poco turbolenta che lo ha visto protagonista di una telenovela di mercato estenuante con l'Inter. "Si sta allenando bene e pian piano cercheremo di farlo ritornare a pieno regime - ha spiegato Ivan Juric in conferenza stampa -. Tridente? Abbiamo sia lui che De Ketelaere: ora devo scegliere davanti considerando che ho tante soluzioni offensive. Staremo a vedere".