Domani sera, all’Unipol Domus, Sebastiano e Pio Esposito si potrebbero trovare per la prima volta in assoluto sul campo da avversari in occasione di Cagliari-Inter. L'incontro tra fratelli potrebbe avvenire solamente alla terza presenza in Serie A per il giovane attaccante nerazzurro, mentre Seba vanta già 44 presenze e 9 gol nel massimo campionato. I due nativi di Castellamare di Stabia sono la 120esima coppia di fratelli con almeno una presenza nella competizione.

Prima di loro, in questa stagione, c'è stata un'altra sfida in famiglia: nel derby d'Italia dello scorso 13 settembre, infatti, Marcus Thuram e Kephren Thuram si sono sfidati per la prima volta partendo nella formazione titolare. Peraltro, entrambi sono andati a segno nel pirotecnico 4-3 dell'Allianz Stadium.